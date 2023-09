Caixas d’água são fundamentais em todos os imóveis

O dispositivo da caixa d’água é importantíssimo em todos os imóveis, pois representa uma segurança no abastecimento, inclusive para driblar qualquer eventual interrupção no fornecimento de água, seja por manutenções emergenciais ou procedimentos programados. Por isso, a concessionária Águas de Holambra orienta sua instalação em todos os imóveis. O dispositivo é uma alternativa que contribui muito para garantir a continuidade do abastecimento nos imóveis, durante eventuais ocorrências.

Segundo o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Luciano Fernandes Teles, a caixa d’água é uma excelente alternativa como suporte em casos esporádicos. “Temos uma estrutura completa para garantir que a água seja distribuída com qualidade e regularidade. No entanto, podem acontecer situações em que são necessárias algumas intervenções no sistema. Neste sentido, o dispositivo é fundamental para a tranquilidade do próprio cliente da concessionária”, explica Luciano.

Para a definição da necessidade de armazenamento de cada imóvel, deve-se calcular o consumo individual de cada morador e somar os resultados obtidos. A estimativa é que uma pessoa utiliza cerca de 150 litros de água por dia. Logo, em uma residência com cinco pessoas, em que o uso total seria de 750 litros de água, recomenda-se a instalação de reservação com capacidade de 1.000 litros. Para a instalação, recomenda-se que seja implantado em um ponto elevado do imóvel para que a água tenha pressão e velocidade o suficiente para percorrer a tubulação, obedecendo as condições estruturais de cada imóvel.

Para assegurar a segurança sanitária e evitar riscos de contaminação da água por bactérias, agentes poluentes e germes nocivos, é imprescindível que o armazenamento seja feito de forma adequada, com vedação do dispositivo com tampa, além da realização de procedimento de manutenção e limpeza, a cada seis meses.

COMO FAZER A LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA

Feche o registro de entrada. Depois reserve parte da água do reservatório e deixe um pouco de água dentro da caixa para ser utilizada na limpeza.

Inicie a limpeza com um pano e esponja macia para lavar o fundo e as paredes internas do reservatório. Depois, descarte a água suja.

Deixe encher a caixa d’água e feche o registro de entrada. Adicione água sanitária – para cada 500 litros, coloque 10 colheres de água sanitária e deixe esta mistura agir por duas horas. A cada 30 minutos, com o uso de um pano, passe a solução nas paredes internas e na tampa da caixa d’água.