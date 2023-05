Câmara aprova proposta para estimular direitos das mulheres nas empresas

Uma proposta aprovada nesta terça-feira (23/5), no Plenário da Câmara de Paulínia, busca incentivar empresas da cidade a adotar iniciativas para defender os direitos das mulheres.

Se o projeto for sancionado pelo prefeito, o município poderá oferecer o selo “Empresa Amiga da Mulher”. Os interessados deverão apresentar quais ações adotam tanto internamente (ambiente saudável e apoio a eventuais vítimas de violência, por exemplo) como para toda a sociedade (divulgação de temas e parcerias com instituições).

O autor da ideia, vereador Fábio da Van (Cidadania), diz que as empresas devem agir pela igualdade de gênero, combater o assédio moral e sexual no ambiente coorporativo, proteger direitos e promover igualdade salarial.

A Câmara também decidiu batizar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Planalto em nome de Aparecida Argentin Merkes, ex-servidora da Casa. Lalinha atuava como assessora no gabinete do vereador Zé Coco (PSB) e morreu em 2021, vítima da Covid-19.

Zé Coco ainda homenageou o pastor Antônio Carlos de Aquino, membro da Assembleia de Deus Ministério Belém e fiscal da Prefeitura, com o título de Cidadão Paulinense.

A 17ª Sessão Ordinária contou ainda com 32 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações), 6 Moções (congratulações, aplausos ou repúdios) e 60 Indicações (sugestões).