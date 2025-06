Futebol de Artur Nogueira garante vitórias na Copa ADR, Taça das Favelas e Master

Partidas movimentaram atletas de diferentes idades e contaram com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer

O futebol nogueirense teve um fim de semana agitado com jogos em diversas categorias e campeonatos. As partidas, realizadas no Campo Fábio Ferrari e no Campo Rubro Negra, movimentaram atletas de diferentes idades e contaram com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Copa ADR: categorias de base deram show em campo

No sábado (7), as equipes de base de Artur Nogueira entraram em campo pela Copa ADR. Logo cedo, às 8h, o time Sub-13 enfrentou Aguaí e aplicou uma goleada: 5 a 0 para os nogueirenses.

Em seguida, o Sub-15 protagonizou uma partida equilibrada e terminou empatado em 1 a 1 com a mesma equipe. Fechando a manhã, o Sub-17 confirmou o bom desempenho da base e venceu Aguaí por 4 a 2.

Os jogos aconteceram no Campo Fábio Ferrari e foram acompanhados pelos responsáveis Fábio Duzzi e Carlos.

Campeonato de Futebol Master

No mesmo sábado, a bola rolou pelo Campeonato Municipal de Futebol Master, com três jogos e muitos gols. No Campo Fábio Ferrari, o Realmatismo acabou derrotado por 3 a 0 pelo Bom Jardim, e o Pura Amizade também foi superado por 3 a 0 pelo Amigos do Gui.

Já no Campo Rubro Negra, o Juventus venceu o Arespman por 2 a 1 em uma partida bastante disputada.

A rodada foi organizada pelos responsáveis Paulo e Ednaldo.

Taça das Favelas

No domingo (8), foi a vez dos representantes de bairros entrarem em campo pela Taça das Favelas. Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, dois jogos foram realizados no Campo Fábio Ferrari.

No primeiro confronto, o Itamaraty venceu o CDHU por 2 a 0. Logo depois, o Jardim Planalto fez bonito e superou o Sacilotto por 4 a 1, mostrando a força do futebol de base das comunidades.