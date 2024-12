Câmara de Amparo entrega honrarias de Cidadão Amparense, Benemérito e Medalhas Honrosas

Ao todo 46 pessoas e empresas foram homenageadas em duas Sessões Solenes realizadas na nova sede da Câmara Municipal de Amparo, nos dias 22 de novembro e 6 de dezembro.

A noite de novembro foi reservada para a entrega pelos vereadores dos títulos de Cidadão Amparense, quando o auditório ficou lotado de familiares e convidados. Já na noite do último dia 6 teve novas honrarias concedidas, como o título de Cidadão Benemérito, Medalha Laudo Ferreira de Camargo e Medalha Mérito Desportivo Professor Bebeto Amparo.

O presidente da Câmara, vereador Edilson Camillo (Dil – PSB), fez a abertura oficial das sessões: “todos aqui homenageados muito fizeram por nossa comunidade. Em razão disso, nós, membros do Legislativo Amparense, na qualidade de representantes do povo de Amparo, proclamamos publicamente o orgulho de render tais honrarias. Agradecemos a cada um de vocês pelo trabalho realizado, pela contribuição e pelo bom exemplo em nossa comunidade”, disse. Dil explicou ainda que a cerimônias foram adiadas em 2023 para que pudessem acontecer na sede da Câmara recém-inaugurada.

O prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, presente no dia 22, discorreu sobre a importância do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos homenageados e aproveitou para destacar também a importância da conquista da nova sede da Câmara Municipal. “Uma noite que comemoro em dose dupla. Primeiro, pelo trabalho de cada um de vocês, que não são natos da nossa cidade, mas agarraram Amparo de coração. Nesses 195 anos, os senhores e as senhoras ajudam a construir essa cidade a cada dia e, hoje, podemos dizer que somos referência para a região e para o estado”, iniciou. “Depois, minha felicidade é dupla porque nossa Câmara agora tem sede própria. Uma sede digna, bonita e feita para representar nossa população. Parabéns a todos nesta noite”, concluiu.

SOBRE AS HONRARIAS

• Títulos de Cidadão Amparense e Benemérito (Art. 154 do Regimento Interno) a pessoas que, reconhecidamente, possuem notória idoneidade moral; que tenha contribuído notavelmente no campo social, artístico, cultural, educacional, esportivo, político ou econômico para o município de Amparo ou ter praticado ato específico em defesa do interesse público ou da coletividade.

• A Medalha Laudo Ferreira de Camargo (Decreto Legislativo nº 521/2014) é concedida desde 2014 a pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviços de repercussão geral à sociedade amparense, com destaque ético e íntegro.

• A Medalha de Mérito Desportivo Professor Bebeto Amparo foi instituída em 2022 (Decreto Legislativo nº 651/22) para pessoas que obtenham, representando Amparo, classificações notáveis em competições no âmbito municipal, nacional e internacional.

OS HOMENAGEADOS

· CIDADÃO AMPARENSE

Alexandro Natali

Anderson Lima de Oliveira

Artur Marques da Silva Filho

Cecília Olga Gerencsez Geraldino

Christiane Maria Moreira Gomes Dimarzio

Cícero Tandello

Cristiane Maria Lenzi Beira

Edvaldo Guedes da Rocha

Fábio Sabino da Silva

Geraldo Afonso Moreira Gomes

Gilberto Ferreira Martins Júnior

Giuliano Dimarzio

João Marcos Cruz Ferreira

José Luiz Amidei Barbiellini

Luis Carlos Mariano

Murilo Fernando dos Santos

Pablo de Oliveira Antunes

Sérgio Bulgari

Sidney Wilson Basaglia

Viviany Cássia de Oliveira Antunes

· CIDADÃO AMPARENSE E BENEMÉRITO

Alex Lopes Francisco

João Rosa Costa

Rosana Martin da Costa Lino

· CIDADÃO BENEMÉRITO

Adib Kassouf Sad

Adriana Cristina Mozzer Siqueira

Alda Peri

Alexandre Bulgari Piazza

Ana Maria Cassimiro

Benjamim Armellini

Estela Aparecida Pagan Cera

João Alves Siqueira Filho

José Carlos Eccel

Maria Antonieta Pozzebon

Maria Cecília Pastana Beltramelli

Maria José dos Santos

Maria Regina de Godoy Camargo

Rodrigo Geraldo Recanelli

Shirley Lázara Batoni Lopes Roza

· DIPLOMA DE HOMENAGEM PÓSTUMA

Thaís Poliselli Abdelnur Borim

· MEDALHA LAUDO FERREIRA DE CAMARGO

Cervejaria Ashby Ltda.

KLD Biosistemas Equipamentos Ltda.

Maria Cecília Moreira Baradel

· MEDALHA MÉRITO DESPORTIVO PROFESSOR BEBETO AMPARO

Beatriz Rissutti Elias

Julia Mozzer Siqueira

Victor Cresta de Paula Silva

Yasmim Vitoria Bertoncini