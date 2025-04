10ª Semana Senac de Leitura traz a conexão entre convivência e os espaços das bibliotecas, na região de Campinas

As unidades terão atividades que vão da gastronomia à poesia, o evento é gratuito e aberto ao público

O Senac São Paulo realiza, entre os dias 22 e 26 de abril, a 10ª edição da Semana Senac de Leitura com o tema Cultura e convivência: a biblioteca além dos livros. O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá nas unidades de todo o estado. Com uma programação diversificada — que vai de exposições e palestras a apresentações artísticas e à tradicional troca de livros —, as ações propõem expandir o conceito de biblioteca, que além dos livros, se torna um espaço dinâmico de cultura, convivência e processo coletivo de aprendizagem.

As unidades do Senac Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Itapira, Rio Claro, Mogi Guaçu e o Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro terão atividades diversas como: poesia, gastronomia, exposições, oficinas e outras.

Uma das principais atrações do evento é a Feira de Troca de Livros e Gibis, na qual público interessado pode ir até a unidade ou campi participantes mais próximos, levando um livro ou gibi, para realizar a troca com os itens que estarão disponíveis no local. Vale destacar as regras:

● A troca será de livro por livro e gibi por gibi;

● Livros de literatura em geral são bem aceitos (seguindo o critério de conservação e qualidade);

● Serão permitidos livros de literatura estrangeira, nacional, infantil, infanto‐juvenil e gibis;

● Não serão aceitos materiais didáticos, livros de cunho político/partidário, religioso, dicionários, lista de endereços e telefones, teses e dissertações, enciclopédias, pornográficos e sobre sexologia, código civil e legislação, e livros de informática.

Confira abaixo os destaques da programação de cada unidade da região:

SENAC AMERICANA

Encontro do Clube do Livro #leiamulheres com a escritora Geni Núñez

Data: 22/4

Horário: 19h às 21h

Neste encontro, os participantes irão mergulhar na leitura do livro: “Felizes por Enquanto”, da autora Geni Núñez. A obra, que aborda temas como identidade, afetos e resistência, promove uma reflexão profunda e sensível sobre as vivências LGBTQIA+ e a busca por felicidade em um mundo cheio de desafios.

SENAC PIRACICABA

Oficina de Quadrinhos, com Caio YO

Data: 23/4

Horário: 15h às 17h

Inscrições: https://eventos.sp.senac.br/atividade/oficina-de-quadrinhos/

Nesta atividade, os participantes vão conhecer o processo criativo por trás da produção de quadrinhos, desde a concepção da ideia até a arte final.

SENAC ITAPIRA

Exposição: Entre Heróis e Universos – O Poder do Desenho na Cultura Pop

Data: 16/4 a 26/4

Horário: 8h às 21h

Nesta exposição, dois talentosos artistas, Calebe Matos e Ingrid Topan, trazem sua visão única dos mundos dos quadrinhos e do anime.

SENAC CAMPINAS

Bate-papo: Narrativas Nordestinas: um encontro com Stênio Gardel

Data: 26/4

Horário: 10h às 11h30

Os participantes terão a oportunidade de conhecer o escritor Stênio Gardel, cuja obra é profundamente enraizada nas tradições e histórias do nordeste brasileiro.

SENAC MOGI GUAÇU

Descubra os Sabores do Brasil: Workshop Interativo de Culinária

Data: 23/4

Horário: 12h às 16h

Este é um workshop interativo em que os participantes irão mergulhar na rica e diversificada culinária brasileira, com os renomados chefs Jorge da Hora e Pedro Henrique Nogueira Costa.

SENAC RIO CLARO

Oficina de Escrita Criativa, com Natalia Carmelo

Data: 22/4

Horário: 19h30 às 21h

Os interessados irão explorar técnicas e exercícios práticos para soltar a imaginação, criar personagens envolventes e desenvolver um conto autoral.

CENTRO UNIVESITÁRIO SENAC ÁGUAS – DE SÃO PEDRO

Comida & Afeto: Roda de conversa com autora, Ana Holanda

Data: 24/4

Horário: 14h às 16h

Os participantes terão uma tarde acolhedora e cheia de memórias em uma roda de conversa especial com a autora Ana Holanda.

SENAC LIMEIRA

Exposição: Entre Leituras e Aromas: um espaço de si

Data: 22/4 a 25/4

Horário: 8h às 21h

A exposição, combina leitura e aromaterapia para criar uma experiência sensorial única. As palavras, entrelaçadas a fragrâncias cuidadosamente selecionadas, despertam emoções e memórias, intensificando os efeitos da biblioterapia.

Para conferir a programação completa e se inscrever, basta acessar o site do evento.

Serviço:

10ª Semana Senac de Leitura

Quando: de 22 a 26 de abril

Informações e inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/10a-semana-senac-de-leitura/

Evento gratuito

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Senac Campinas

Endereço: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas

Senac Itapira

Endereço: Praça Bernardino de Campos, 150 – Centro – Itapira/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-itapira

Senac Limeira

Endereço: Rua Quadros Sobrinho, 1 – Centro – Limeira/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-limeira

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu

Senac Piracicaba

Endereço: Rua Santa Cruz, 1148 – Alto – Piracicaba/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-piracicaba

Senac Rio Claro

Endereço: Av. Dois, 720 – Centro – Rio Claro/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-rio-claro

Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro

Endereço: Av. Carlos Mauro, s/n – Centro – Águas de São Pedro/SP

Site:https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro