Holambra é contemplada com cartas do CCA para programa habitacional estadual

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, anunciou nesta semana, após visita à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, um importante avanço na área de moradia para o município. A cidade foi contemplada com 100 cartas de crédito por meio da modalidade CCA (Carta de Crédito Associativo), voltado à construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda.

A conquista foi confirmada em reunião realizada com o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco, e com apoio direto do governador Tarcísio de Freitas. O CCA é uma das modalidades do programa habitacional do Governo do Estado, viabilizando a construção de moradias por meio da parceria entre o poder público, entidades organizadoras e a iniciativa privada.

De acordo com o prefeito, essa é a primeira etapa de integração de Holambra ao programa, que prevê a construção de 100 moradias populares na cidade. A partir de agora, a administração municipal deverá se inteirar das condições de participação exigidas pelo programa, bem como dos próximos passos necessários para viabilizar a execução do projeto.

“Seguimos empenhados em buscar soluções concretas para atender à demanda habitacional da nossa cidade. Estamos dialogando com o Governo do Estado e também buscando outros tipos de programas para ampliar o acesso à moradia para nossa população”, afirmou Capato.

O que é o CCA?

A Carta de Crédito Associativo (CCA) é uma das linhas de atendimento do programa Casa da Gente, do Governo do Estado de São Paulo. Ela funciona como um financiamento subsidiado para a construção de empreendimentos habitacionais, priorizando famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. O projeto é executado com a participação de construtoras e entidades organizadoras credenciadas, com recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS).

Os beneficiários são selecionados a partir de critérios sociais e passam por análises de renda e situação cadastral. O município, por sua vez, tem papel fundamental ao oferecer infraestrutura adequada e viabilizar os trâmites administrativos.

Com esse primeiro passo dado, Holambra se aproxima de mais uma importante conquista social, que visa garantir dignidade, segurança e melhores condições de vida às famílias holambrenses que mais precisam.