POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MOGI GUAÇU.

Na noite do último sábado (12), a equipe acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica, na Rua Conchal, Vila São Carlos, em Mogi Guaçu.

No local, a equipe visualizou o autor dispensando uma faca, a qual teria utilizado para ameaçar a sua tia, que estava com uma lesão no olho direito.

Partes conduzidasà Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.