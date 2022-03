Câmara de Amparo fará entrega do Diploma de Mérito Policial no dia 1º de abril

A Câmara Municipal de Amparo convida a população em geral para participar da sessão solene de entrega de honrarias a policiais que se destacaram pelos relevantes serviços no ano de 2019.

O evento acontecerá no dia 1º de abril, sexta-feira, no Plenário da Câmara e contará com a presença de homenageados da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.

Confira abaixo os profissionais que receberão a comenda:

DIPLOMA DO MÉRITO POLICIAL 2021

GCM Anita Cristina Grou Altheman

GCM Clodoaldo dos Santos

GCM Cláudio Márcio Rodrigues Simões

GCM Diogo de A. Gardiolo RIbeiro (in memoriam)

GCM Fernando de Oliveira

POLICIAL MILITAR DESTAQUE 2021

Cabo PM Luciano Aparecido Cavarsan

Subtenente PM José Eduardo Rocha

Capitão PM Rodrigo Barazza de Paula

POLICIAL CIVIL DESTAQUE 2021

Agente Policial Clayton Luiz dos Santos