Câmara lança concurso para jovens avaliarem impacto das leis em suas vidas

Já estão abertas as inscrições para o concurso “Eu e a lei”, promovido pela Câmara dos Deputados na esteira das celebrações que homenageiam o centenário do rádio no Brasil. Organizado pela Rádio Câmara e pelo portal infanto-juvenil Plenarinho, o concurso vai selecionar obras radiofônicas produzidas por crianças e jovens entre 10 e 18 anos relatando o impacto das leis em suas vidas.

As obras deverão ter de um a cinco minutos de duração, e as vencedoras serão veiculadas no programa “15 minutos de Cidadania”, da Rádio Câmara. Os quatro autores selecionados receberão certificados, além de participar de outros programas da Rádio, da TV Câmara e do Plenarinho.

As inscrições e o envio das obras poderão ser feitas até o dia 19 de maio. O resultado será divulgado em 3 de julho, e a cerimônia virtual de premiação está prevista para 13 de julho, aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No dia 6 de março, a emissora promoverá uma oficina virtual para os professores interessados em desenvolver o projeto com seus estudantes. As inscrições podem ser feitas aqui.

Serviço

Concurso “Eu e a lei”

Encerramento das inscrições e de envio das obras: 19 de maio

Oficina virtual de preparação com professores: 6 de março

Divulgação das obras selecionadas: 3 de julho

Link para inscrições: http://bit.ly/radio100anos