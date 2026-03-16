*Câmara Municipal de Artur Nogueira realiza cerimônia especial em homenagem ao Clube dos Aventureiros da Igreja Adeventista*

Homenagem ocorre após a aprovação do projeto de lei de autoria dos vereadores Henrique Teles e Tiago Vigna

A Câmara Municipal de Artur Nogueira realiza, nesta segunda-feira (16), uma cerimônia especial para celebrar a aprovação do Projeto de Lei 007/2026, de autoria dos vereadores Henrique Teles (MDB) e Tiago Vigna (PSD), que institui o terceiro sábado do mês de maio como o Dia Municipal do Clube dos Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

De acordo com o projeto, o objetivo é valorizar as ações promovidas pelo clube no fortalecimento dos princípios morais, espirituais e sociais das crianças participantes. As atividades incluem momentos educativos, recreativos e comunitários, voltados à formação de valores e à convivência em grupo. A proposta reconhece a importância do Clube dos Aventureiros no desenvolvimento de crianças entre 6 e 9 anos, destacando o trabalho educacional e social realizado pelo programa.

Além disso, a iniciativa busca incentivar a participação das famílias nas atividades desenvolvidas pelo clube, ampliando o envolvimento da comunidade em ações que estimulam a cidadania e a educação integral das crianças.

Os parlamentares ressaltam que o trabalho desenvolvido pelo Clube dos Aventureiros contribui para a construção de uma sociedade mais solidária. Entre os valores estimulados pelo programa estão a cultura de paz, a solidariedade, o respeito ao próximo e a cooperação entre os jovens.

O Clube dos Aventureiros é um programa educacional mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltado ao público infantil, que promove atividades que combinam aprendizado, serviço comunitário, recreação e desenvolvimento espiritual. A criação do Dia Municipal reforça o reconhecimento do trabalho realizado pelos voluntários e líderes que atuam na formação das crianças do município.

O grupo responsável pelo Clube dos Aventureiros de Artur Nogueira fará uma apresentação especial nesta noite com a participação das crianças e jovens do programa. O público está convidado a acompanhar essa grande homenagem na Câmara Municipal.