Câmara Municipal de Holambra realiza primeira sessão ordinária de 2025 no dia 3 de fevereiro

A Câmara Municipal de Holambra dará início aos trabalhos legislativos da nova legislatura com a realização da primeira sessão ordinária de 2025, marcada para o dia 3 de fevereiro as 19 horas. O encontro será aberto ao público e acontecerá no plenário da Casa de Leis, proporcionando à população a oportunidade de acompanhar de perto as discussões e propostas dos vereadores eleitos para o mandato que se inicia.

A sessão representa um momento importante para a cidade, pois será a primeira oportunidade para que os parlamentares apresentem suas diretrizes de trabalho, bem como as prioridades que nortearão suas atuações ao longo dos próximos anos. Além disso, os cidadãos poderão conhecer melhor os representantes eleitos e entender suas propostas para o desenvolvimento de Holambra.

A população está convidada a comparecer e participar desse momento de grande relevância para a democracia local. A Câmara Municipal reforça a importância da participação cidadã, incentivando os moradores a acompanharem de perto o trabalho dos legisladores e contribuírem com o debate político da cidade.