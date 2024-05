Câmara Municipal de Jaguariúna Concede Moção de Congratulação e Louvor ao Dr. Caius Godoy pelo Projeto Kart Terapia

Em uma sessão marcada por emocionantes reconhecimentos, a Câmara Municipal de Jaguariúna concedeu uma Moção de Congratulação e Louvor ao Dr. Caius Godoy, mais conhecido como Caius Cigano. A indicação para a honraria pública foi feita pelo vereador Erivelton Marcos Proêncio, popularmente conhecido como Ton Proêncio, em reconhecimento ao notável projeto “Kart Terapia”.

O projeto “Kart Terapia”, idealizado e coordenado pelo Dr. Caius Godoy, integra terapia e esportes de maneira inovadora, utilizando o kart como uma ferramenta terapêutica para promover a saúde física e mental. Voltado especialmente para crianças e adolescentes com necessidades especiais, o projeto tem mostrado resultados significativos na melhoria da autoestima, coordenação motora e socialização dos participantes.

A Moção de Congratulação e Louvor é uma forma oficial de reconhecimento da Câmara Municipal, destacando o trabalho de cidadãos que, através de suas ações, contribuem significativamente para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. O projeto Kart Terapia, ao combinar esporte e terapia de forma única, representa um avanço significativo nas práticas de inclusão e cuidados terapêuticos, merecendo este honroso reconhecimento.

A sessão do dia 14 de maio ficará marcada como um momento de celebração do espírito comunitário e da inovação no atendimento às necessidades especiais, evidenciando como a dedicação e a criatividade podem transformar vidas e inspirar uma cidade inteira.

