Pedreira integra o Centro de Inteligência que reúne Guardas de 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas

A Região Metropolitana de Campinas passou a contar a partir da segunda-feira, 12 de maio, com o Centro de Inteligência Metropolitano, o serviço reúne as Guardas Municipais de 20 municípios, entre elas a de Pedreira, que articularão grupos de inteligência em segurança pública.

“Além do trabalho de monitoramento de câmeras, também serão realizadas ações conjuntas com foco em determinados tipos de crime”, informou o Secretário de Segurança e Cidadania de Pedreira, Dr. Licurgo Nunes Costa, que esteve representando o Prefeito Fábio Polidoro, durante a solenidade de inauguração realizada na cidade de Campinas.

O Centro de Inteligência Metropolitano vai operar por meio do compartilhamento de informações em tempo real com planejamento de operações conjuntas para coibir crimes, fortalecimento das guardas e das forças de segurança e na criação de forças-tarefa conforme a necessidade de cada cidade.

Com a medida, a expectativa é de que os gestores municipais tenham uma visão ampla da segurança na RMC, podendo dar respostas mais rápidas a crimes e emergências com o objetivo de reduzir a criminalidade e melhorar os índices de segurança. “Na prática o Centro funciona com todos os guardas, todas as agências de inteligência das guardas operando no mesmo ambiente e de forma sistêmica”, enfatizou na ocasião o Secretário de Segurança Pública de Campinas, Christiano Biggi.

O Centro de Inteligência Metropolitano está sediado no Centro Integram de Comando e Controle de Campinas, na Vila Nova São José, e vai atender aos seguintes municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.