Menor é flagrado conduzindo moto irregular e desacata PMs durante abordagem em Pedreira

Veículo apresentava problemas de segurança e era conduzido sem habilitação; pai foi chamado ao local

Um adolescente foi detido na tarde de segunda-feira (12) em Pedreira (SP) após ser flagrado pela Polícia Militar pilotando uma motocicleta de forma irregular e desacatar os policiais durante a abordagem. A ocorrência foi registrada pela equipe de Radiopatrulhamento com Motos (RPM) na Avenida Papa João XXIII, nas imediações do Supermercado Daolio.

De acordo com os policiais, o jovem chamou a atenção por trafegar com a viseira do capacete aberta, o que vai contra as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ao ser abordado, foi constatado que o condutor, identificado pelas iniciais V. , era menor de idade e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a inspeção, os agentes verificaram que o pneu dianteiro da motocicleta apresentava rachaduras e desgaste excessivo, atingindo o limite do TWI (indicador de desgaste da banda de rodagem), o que colocava em risco a segurança da condução.

Questionado, o adolescente afirmou que a motocicleta pertencia ao pai e que a utilizava para se deslocar entre casa, escola e trabalho. No entanto, diante das infrações constatadas, os policiais informaram que ele seria conduzido ao Distrito Policial. Nesse momento, conforme descrito no boletim de ocorrência, o menor passou a proferir ofensas verbais contra a equipe, caracterizando o crime de desacato.

O pai do adolescente compareceu ao local e acompanhou o encaminhamento até a delegacia. O caso foi registrado com base nos artigos 331 do Código Penal (desacato) e 310 do CTB (permitir direção a pessoa não habilitada). Após os procedimentos legais, o menor foi liberado ao responsável mediante assinatura de termo de responsabilidade, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A motocicleta foi recolhida de forma administrativa por conta das irregularidades e as devidas autuações foram emitidas.