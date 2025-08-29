Camila Pudim é a convidada desta sexta no programa “SuperPoc”, do DiaTV

Influenciadora participa ao vivo às 20h e fala sobre carreira, futuros projetos e muito mais

Camila Pudim, uma das maiores criadoras de conteúdo do Brasil, é a convidada especial do “SuperPoc” desta sexta-feira, 29 de agosto. O programa, comandado por Samira Close e transmitido ao vivo às 20h no canal da apresentadora no YouTube, promete uma conversa leve e divertida com a influenciadora.

O “SuperPoc”, produzido pela DiaTV, vai ao ar todas as sextas no canal de Samira, sempre trazendo convidados para falar sobre cultura pop, moda, culinária, música e muito mais. Agora, será a vez de se divertir com Camila Pudim e conhecer, ainda mais de perto, a criadora de conteúdo que acumula quase 40 milhões de seguidores e já se consolidou como um fenômeno da internet.

Com mais de uma década de carreira na internet, Camila se tornou referência em maquiagem artística, criação de trends e conteúdos virais. Sua habilidade criativa a levou a conquistar feitos impressionantes, como o prêmio de “Vídeo do Ano” no TikTok Awards 2024, além de dezenas de parcerias com gigantes do mercado.

No programa, ela vai comentar não só os grandes momentos da carreira, mas também os projetos futuros, as novidades que vêm por aí e muito mais! Não perca!