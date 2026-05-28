Velório de Bruno Henrique Nucchi acontece hoje em Santo Antônio de Posse
Vítima de homicídio será velada no Velório Municipal; sepultamento está marcado para sexta-feira
O velório de Bruno Henrique Nucchi, vítima do homicídio registrado na noite de quarta-feira (27), em Santo Antônio de Posse, acontece nesta quinta-feira (28), a partir das 23h30, no Velório Municipal de Santo Antônio de Posse.
O sepultamento está marcado para esta sexta-feira (29), às 9h.
Bruno Henrique Nucchi foi identificado como a vítima fatal do crime ocorrido em um bar no bairro Jardim Novo Horizonte. O caso também deixou uma segunda pessoa ferida, que foi socorrida após ser atingida pelos disparos.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a Guarda Municipal foi acionada após a informação de que uma pessoa havia sido baleada. Ao chegar ao local, a equipe encontrou Bruno já sem vida, com perfurações pelo corpo provocadas por disparos de arma de fogo.
A Polícia Civil acionou a perícia técnica e realizou os procedimentos investigativos. O celular da vítima foi apreendido e deverá passar por análise no andamento da investigação.
O autor dos disparos ainda não foi identificado. O caso segue em investigação para esclarecer a motivação do crime e localizar o responsável.
