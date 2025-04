Caminhão com 45 mil litros de gasolina tomba e interdita Rodovia Zeferino Vaz, em Paulínia

Foto: Mário Sérgio Dias/ Guarda Municipal de Paulínia

Um caminhão-tanque carregado com 45 mil litros de gasolina tombou na madrugada desta terça-feira (29) e provocou o bloqueio total nos dois sentidos da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), na altura do km 120, em Paulínia (SP). O acidente ocorreu por volta das 2h30 e causou quilômetros de congestionamento ao longo da manhã, tanto no sentido Paulínia quanto para quem seguia para Campinas.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos moderados e foi socorrido. Ele seguia no sentido Paulínia quando perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre o canteiro central, o que exigiu a interdição completa da rodovia para o trabalho das equipes de emergência.

Imagens feitas por drone da Guarda Municipal de Paulínia mostram o caminhão tombado bloqueando toda a pista. Para minimizar o impacto no tráfego, desvios foram organizados no Trevo do Laranjão (km 121) e no bairro Betel (km 119), mas o trânsito seguiu carregado.

Parte do combustível vazou para o canteiro central, e equipes ambientais foram acionadas para conter o produto. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) acompanha a ocorrência e orienta as ações de contenção e avaliação de danos. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), uma galeria próxima ao local do acidente foi contaminada, assim como a tubulação de vegetação, e um pesqueiro na região também passará por análise.

Fonte G1

Foto reprodução