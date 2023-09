Caminhão transportando raspas de pneus pega fogo na Rodovia Santos Dumont em Campinas

Reportagem: Susi Baião

Foto: Roberto Barreira/EPTV

Um caminhão que transportava raspas de pneus pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (21), na Rodovia Santos Dumont, em Campinas. O ocorrido aconteceu no km 66, próximo à saída para o Aeroporto Viracopos. Não ouve feridos e a carga não foi atingida.

O Corpo de Bombeiros do Aeroporto de Viracopos, juntamente com a Concessionária AB Colinas, e a Polícia Rodoviária, foram acionados para atender à ocorrência. O foco principal era controlar as chamas e garantir a segurança de todos na área.

Devido ao incidente, duas faixas da rodovia tiveram que ficar bloqueadas, o que levou a um congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros, causando transtornos aos motoristas que passavam pela região.

As causas do acidente será investigada.