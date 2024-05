Campanha: ajude a escolher o nome do novo mascote do DPBEA

Crédito Foto: Rogério Capela

Vira-lata de 3 meses resgatado com a mãe pelo Samu Animal será o “cachorro-propaganda” do órgão que atua pela proteção animal

Caramelo, Paçoca ou Cãopineiro: que nome você escolhe?

Brincalhão, simpático, dócil e muito esperto. Essas são algumas características do cãozinho caramelo de 3 meses de idade que o Departamento de Proteção e Bem-Estar (DPBEA) adotou e será uma espécie de “cachorro-propaganda” dos programas desenvolvidos pelo órgão.

O mascote ainda não tem nome e o departamento está lançando uma campanha para que a comunidade ajude a encontrar a melhor designação para o novo protagonista do serviço. As opções são Cãopineiro, Paçoca e Caramelo.

Para votar, basta acessar o post oficial da votação no Instagram da Prefeitura de Campinas (https://www.instagram.com/prefcampinas/). A divulgação do nome vencedor será feita no dia 26 de maio, na Lagoa do Taquaral, na abertura da 1ª Feira de Adoção de Animais do DPBEA.

Segundo o diretor do DPBEA, Vagner Bellini, a ideia é criar uma identidade visual do órgão que possa ser usada tanto no espaço real como no virtual. “Além de mascote, ele será a imagem do DPBEA nas campanhas de adoção e de castração, nas ações educativas sobre maus-tratos e saúde animal, nas oficinas ambientais, na divulgação dos consultórios móveis, enfim, nas várias ações que desenvolvemos”, conta Bellini.

Novos tempos

A adoção de uma mascote está associada também à nova fase pela qual passa o DPBEA, que dispõe de um novo alojamento em ampla área verde para os animais resgatados. Outra novidade é que o órgão irá realizar feiras de adoção a cada 15 dias, ação inviável na estrutura do antigo abrigo. A primeira será no dia 26 de maio, na Lagoa do Taquaral.

Resgate

O cãozinho caramelo foi resgatado há cerca de três meses no bairro Nova Aparecida. Ele e nove irmãos, entre machos e fêmeas, foram resgatados junto com a mãe da ninhada, que estava gravemente ferida e teve de ser atendida pelo Samu Animal. Dois filhotes morreram e os outros sete serão colocados para adoção, assim como a mãe dos filhotes, quando estiver com os problemas de saúde resolvidos. Todos serão castrados, vacinados e microchipados.

De acordo com o assessor do DPBEA, Rodrigo Pires, a mascote é um legítimo cão SRD (sem raça definida) brasileiro, um blend de todas as raças à sua escolha, vira-lata mesmo, provavelmente de tamanho médio, pelo curto, brincalhão, dócil e muito esperto.

“Esse cachorro vai nos ajudar a mostrar que adotar um cachorro que entrou no sistema de proteção por diversos motivos, pode ser uma excelente companhia, um ótimo pet, enfim, fazer parte da família de qualquer um”, diz.