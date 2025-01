CAMPANHA DE FIM DE ANO DA ACE PREMIA 14 PESSOAS

A Campanha AppPremiado Fim de Ano da ACE Holambra (Associação Comercial e Empresarial de Holambra) terminou com 14 pessoas premiadas. A cliente da Pronta Flora, Lucimara Bruno, foi contemplada com o prêmio principal, R$ 1000,00 em compras.

O sorteio aconteceu na sede da ACE no dia 03 de janeiro e premiou ainda: Isabel Cristina Rezende, cliente do Pioneiro Café, com R$ 800,00 (segundo melhor prêmio), Karoline Garcia Martins, cliente da Multidrogas Centro, e Juliana Almeida Marchetti, cliente da Magazine Alcione, ambas com vale-compras de R$ 600,00 cada.

Veja todos os ganhadores:

Luciamara Bruno – vale-compras de R$ 1000,00 – cupom da Pronta Flora

Isabel Cristina Rezende – vale-compras de R$ 800,00 – cupom do Pioneiro Café

Karoline Garcia Martins – vale-compras de R$ 600,00 – cupom da Multidrogas Centro

Juliana de Almeida Marchettti – vale-compras de R$ 600,00 – cupom da Magazine Alcione

Karen S. Yoshida de Castro – vale-compras de R$ 200,00 – cupom da Martin Holandesa

Elza da Silva – vale-compras de R$ 200,00 – cupom da Vogel

Paula Helena da Costa – vale-compras de R$ 200,00 – cupom da Multidrogas Bairro

Lucas Gabriel de Souza Lima – vale-compras de R$ 200,00 – cupom do Supermercado Eva

Andreia Ap. Batista Arantes – vale-compras de R$ 200,00 – cupom da El Shadai Magazine

Godofredo A. Maria Miltenburg – vale-compras de R$ 200,00 – cupom das Óticas Guarnieri

Ruthe da Costa Ribeiro – vale-compras de R$ 200,00 – cupom da Multidrogas Bairro

Clodoaldo Rios dos Santos – vale-compras de R$ 200,00 – cupom da Multidrogas Bairro

José Aparecido dos Santos – vale-compras de R$ 200,00 – cupom da Multidrogas Daolio

Irene Maria Eltink Litjens – vale-compras de R$ 200,00 – cupom das Óticas Guarnieri