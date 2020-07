Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada

A campanha de vacinação contra a gripe influenza H1N1, com término previsto no último dia 24, foi prorrogada até 31 de agosto. A decisão foi tomada pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização (CGPNI), órgão do Ministério da Saúde responsável pela vacinação em território brasileiro, em razão do Estado de São Paulo não ter atingido a cobertura de vacinação esperada para crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos.

Nesta atual fase da ação, as doses das vacinas são disponibilizadas a todos públicos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da cidade, seguindo as medidas de distanciamento em prevenção à Covid-19. Aliás, a vacinação é importante também no combate à pandemia. Mesmo que não aja contra o novo coronavírus, ela ajuda na imunização contra quadros gripais, facilitando assim, a detecção da Covid-19 em pessoas que apresentem sintomas de síndromes respiratórias.