Polícia Militar flagra tentativa de furto em propriedade rural em Artur Nogueira

Cinco pessoas foram detidas e apreensões incluíram caminhão, facões e simulacro de arma de fogo

A Polícia Militar deteve, na manhã deste domingo (1º), cinco pessoas que tentavam furtar uma plantação de mandioca em um sítio no bairro Pires, em Artur Nogueira.

A ação ocorreu após a equipe receber informações de que o grupo havia invadido a propriedade rural e estaria colhendo a mandioca de forma ilegal. No local, os policiais encontraram quatro indivíduos cortando as plantas e um quinto observando a ação, armado com uma pistola.

Foi dada ordem para que ele largasse a arma no solo, o que foi obedecido. Após abordagem, constatou-se que a pistola era um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido pela equipe.

Com o grupo foram apreendidos um caminhão Volkswagen, um Fiat Uno, dois celulares, três facões e o simulacro de pistola. A vítima, de 64 anos, produtora rural, informou que não autorizou a entrada dos indivíduos nem a colheita.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira, onde a ocorrência foi registrada. Eles foram liberados e seguem sob investigação.