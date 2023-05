Campanha Dia das Mães

Buscando incentivar o comércio em nossa cidade, a Sincomercio Mogi Mirim lançou a Campanha de Dia das Mães, visando promover e aumentar as compras de presentes para o Dia das Mães, no comércio de Mogi Mirim.

O Dia das Mães é uma das principais datas de volume de venda no comércio, por isso o Presidente da Sincomercio Mogi Mirim, José Antonio Scomparin acredita que essa campanha será essencial e para apoiar e melhorar as vendas e economia em nossa cidade.

Você, comerciante, também faça parte dessa campanha!

Acesse o botão abaixo, baixe, imprima o banner e o coloque em seu ponto de comércio:

http://sincomerciomogimirim.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Sincomercio-Campanha-Dia-das-Maes-2023.pdf

Presentear é um gesto de afeto e amor, e aqui, na nossa cidade, você encontra presentes para todos os gostos!