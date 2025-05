CAMPANHA DO AGASALHO MOBILIZA JAGUARIÚNA COM DRIVE-THRU SOLIDÁRIO E INGRESSO PARA PEÇA INFANTIL

Jaguariúna lançou mais uma edição da Campanha do Agasalho, uma das mais importantes ações solidárias do município. Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, a edição de 2025 traz como tema “Doe Calor, Espalhe Amor!”, com o objetivo de arrecadar roupas de inverno, cobertores e calçados em bom estado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os dias frios com mais dignidade.

Um dos destaques da campanha deste ano é o Drive-Thru Solidário, que será realizado em parceria com a EPTV no próximo dia 17 de maio, das 9h às 12h, no estacionamento do Centro Cultural de Jaguariúna. O “Dia D” da campanha tem como proposta facilitar a participação da população, permitindo que as doações sejam entregues sem que os doadores precisem sair dos veículos.

Além de aquecer os corações com a solidariedade, os participantes também serão presenteados com um ingresso para uma peça teatral infantil, como forma de agradecimento e incentivo à participação.

“O inverno é um período especialmente difícil para quem não tem como se aquecer. Por isso, cada peça doada é mais do que um agasalho, é um gesto de empatia e solidariedade que pode transformar a vida de alguém”, afirma Bernadete Hilário, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.

Todos os itens arrecadados serão cuidadosamente selecionados e distribuídos a famílias atendidas pelos serviços sociais da cidade.