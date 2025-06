Pastora Neusa Rabelo Rodrigues recebe o título de cidadã guaçuana

Reconhecimento foi concedido na Câmara Municipal de Mogi Guaçu por seu trabalho social e espiritual

Na última sexta-feira (30), a Câmara Municipal de Mogi Guaçu concedeu o título de cidadã guaçuana à Pastora Neusa Rabelo Rodrigues. A indicação do título foi feita pelo vereador Alexandro Araújo e contou com o apoio unânime dos demais vereadores.

Nascida em Poços de Caldas, em 5 de fevereiro de 1947, Pastora Neusa reside na cidade desde 1970, quando chegou acompanhada do marido, Romeu Rodrigues. Desde então, tornou-se uma referência no serviço social e no acolhimento de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Com um trabalho incansável, Pastora Neusa esteve à frente de campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos e roupas, além de abrir as portas de sua própria casa na década de 1990 para acolher crianças encaminhadas pelo Poder Judiciário. Sua residência tornou-se um lar provisório para essas crianças, que aguardavam a reintegração familiar ou a adoção.

O trabalho de Pastora Neusa também se estendeu ao Jardim Santa Terezinha 2, onde ela prestou apoio a famílias carentes e levou a Palavra de Deus como forma de conforto e esperança. Em 2007, fundou a Comunidade Apostólica Emmanuel, ampliando o alcance de suas ações com distribuição de alimentos e roupas, além de aconselhamento e orientação.

Mesmo após décadas de dedicação, Pastora Neusa seguiu estudando e, aos 65 anos, concluiu o Ensino Fundamental II, o Ensino Médio e, em 2021, o Bacharelado em Teologia. Atualmente, ela é presidente de honra da Comunidade Apostólica Emmanuel e segue atuante em visitas a enfermos e no apoio a famílias.

Durante a homenagem, foram destacados o amor, a compaixão e a fé que sempre guiaram Pastora Neusa, transformando sua vida em um exemplo de serviço e inspiração para toda a comunidade de Mogi Guaçu.