Campeonato de Futebol Amador Série Ouro B terá 13 jogos neste fim de semana

Com exceção de um jogo no sábado, os demais serão realizados no domingo, dia 18, em nove praças de esportes e campos de parceiros. Entrada é gratuita

A 16 ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro B terá continuidade, neste fim de semana, com a realização de 13 partidas válidas pela 2ª rodada da fase de classificação. Com exceção de um jogo no sábado, 17 de agosto, os demais confrontos serão realizados neste domingo, 18, em nove praças de esportes e campos de parceiros, sempre com entrada gratuita.

Na rodada de abertura do campeonato foram marcados 101 gols, com uma média muito próxima de quatro gols por partida. Entre os destaques estão as goleadas da Família Campo Belo sobre o Três Pontas FC pelo placar de 9 a 0, assim como os 7 a 1 do Unidos da 21 diante do Arsenal Jardim Ieda.

Essas duas equipes vencedoras largaram na frente pelos três pontos e também por causa do saldo de gols, um dos critérios para a composição do ranking, visando o chaveamento para a fase eliminatória, conforme regulamento aprovado no Congresso Técnico, antes do início da competição.

Os jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador Ouro B tem duração de 80 minutos, com dois tempos de 40 minutos, mais acréscimos. As duas equipes com melhores campanhas em cada grupo (total de 16) se classificarão para as eliminatórias, quando os mais bem qualificados poderão jogar pelo empate até as quartas de final. Nas semifinais e final, em caso de igualdade no tempo normal, a definição ocorrerá nos pênaltis.

2ª rodada

Sábado – dia 17 de agosto

Arena Campo Belo

15h – Real Campo Belo x Luxúria FC

Domingo – dia 18 de agosto

Arena Campo Belo

8h30 – U. Singer x Leonor EC

Praça Esportiva Amilton Benedito Ventura (Campo Novo Maracanã)

10h30 – R16 x Ajax Satélite

Clube Municipal João Carlos de Oliveira (Conj. Hab. Padre Anchieta)

8h30 – CDHU FC x União Barbarense

10h30 – Vila Renascença x Grêmio VPA

Praça Barão de Campinas (Carlos Lourenço)

8h30 – Cevada FC x Flamenguinho São Fernando

10h30 – Moleque de Vila x Grêmio Amizade

Praça Antônio Cláudio (Lixão)

11h – Aliança 29 FC x Real Madri/Ipaussurama

13h30 – Santa Lúcia Favela x EC Real Juventude

Campo do Verdão (Vila Aeroporto)

11h – EC Desportivo 44 x Real Madic

Bosque Ferdinando Tilli (Pq Valência)

10h30 – São Luiz x Milan Florence

Praça Esportiva Corintiano (Jd Florence I)

14h – Unidos do Sirius x Aber Atlético

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo)

8h30 – Amigos do Monte Cristo x Cidade Jardim FC