Campeonato de Futebol de Salão Amador 2024 de Pedreira

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo mais uma edição do tradicional Campeonato de Futebol de Salão Amador 2024.

As partidas da 1ª Divisão estão sendo disputadas nas noites da segundas-feiras, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini ‘Vermelhão’ do Esporte Clube Santa Sofia.

Os resultados da última rodada foram os seguintes: Esporte Clube Santa Sofia 12×3 Itaquera; West Ham 7×2 Villareal; Esporte Clube Jardim Andrade 6×3 Santa Cruz.

“A última rodada de classificação acontece na próxima segunda-feira, 29 de julho, com dois jogos no Ginásio de Esportes “Vermelhão”, quando às 19 horas, estarão em quadra as equipes do River Plate x Santa Sofia, logo após, às 20 horas, Itaquera x Império Futsal”, informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

As partidas da 2ª Divisão estão acontecendo nas noites de terça, quinta e sextas-feiras, na Quadra de Esportes do Clube Náutico Joaquim Carlos. “Convidamos os esportistas que gostam do Futebol de Salão para acompanharem os jogos da 1ª e 2ª divisões do Campeonato Amador 2024”, concluiu o Secretário Municipal Patão.