Em conferência, Prefeito Davi Neto anuncia novos programas e serviços para a população idosa de Jaguariúna

Entre as iniciativas destacadas estão a reativação do Centro Dia do Idoso, a criação do Programa Vida Longa e a implantação da UPA 60+.

Durante a abertura da 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada na última sexta-feira (23) no Teatro Municipal Dona Zenaide, o prefeito Davi Neto anunciou importantes iniciativas para ampliar a qualidade de vida e o acolhimento da população idosa em Jaguariúna.

Reconhecida como “Cidade Amiga do Idoso” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Jaguariúna amplia seu compromisso com o bem-estar das pessoas com mais de 60 anos. “Por ser uma cidade com muitos idosos, sabemos como as demandas nos serviços públicos se acumulam. É nosso dever oferecer mais dignidade e cuidado para essas pessoas que tanto fizeram por nós”, afirmou o prefeito.

Entre os principais anúncios, destaque para a reativação do Centro Dia do Idoso, espaço que oferecerá oficinas de fortalecimento de vínculos e atividades esportivas, promovendo socialização e bem-estar.

Prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, anuncia reativação do Centro Dia do Idoso

Outra novidade é o lançamento do Programa Vida Longa, que prevê a entrega de 28 casas exclusivas para idosos até 2025, formando uma verdadeira vila voltada ao acolhimento e à moradia segura para a terceira idade.

O prefeito também apresentou a criação da UPA 60+, uma área exclusiva para atendimento da população idosa na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O espaço contará com acolhimento especializado, triagem, consultórios e soroterapia, buscando proporcionar um atendimento humanizado e eficiente.

As medidas foram bem recebidas pelos participantes da conferência, que também reforçou a importância do engajamento do poder público na construção de políticas que garantam um envelhecimento digno, saudável e ativo.

“A pessoa idosa passa por todos os serviços públicos e, por isso, merece nossa total atenção”, concluiu Davi Neto.

Texto: Caio Amaral