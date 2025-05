Granja de Artur Nogueira é alvo de vistoria preventiva contra gripe aviária

Ação foi motivada por confirmação inédita da doença em uma unidade comercial no Sul do país

A cidade de Artur Nogueira foi um dos focos de uma operação preventiva realizada nesta segunda-feira (19) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A vistoria teve como objetivo fiscalizar granjas que receberam cargas oriundas do Rio Grande do Sul, estado que recentemente registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira.

Além de Artur Nogueira, a ação se estendeu a unidades em Pirassununga e a um incubatório no município de Tietê. Os resultados das inspeções, no entanto, ainda não foram divulgados pelas autoridades.

O caso que motivou a fiscalização foi confirmado na última sexta-feira (16), em Montenegro (RS), e se trata da primeira ocorrência de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em avicultura comercial no país. Segundo a CDA, embora tenham recebido cargas vindas do Rio Grande do Sul, as granjas vistoriadas não estão situadas em municípios dentro do raio de 30 quilômetros da área afetada.

“É importante ressaltar que nenhuma das cargas fiscalizadas teve origem em localidades próximas ao foco da doença”, explicou Paulo Blandino, médico-veterinário e gerente do Programa Estadual de Sanidade Avícola (PESA).

De acordo com a Secretaria de Agricultura, as vistorias integram uma série de ações de vigilância ativa intensificadas desde 2023, ano em que São Paulo confirmou o primeiro caso da doença em uma ave silvestre. Desde o início de 2024, já foram realizadas 3.305 inspeções preventivas no estado, com atenção especial à região litorânea.

Situação no Brasil

Desde a chegada do vírus H5N1 ao país, em maio de 2023, o Brasil analisou 2.883 casos suspeitos de síndrome respiratória ou neurológica em aves. Desses, 166 foram confirmados como gripe aviária – sendo um foco em granja comercial, três em criações domésticas e 164 em aves silvestres.

