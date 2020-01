OR – Campeonato de Futsal Verão 2020 de Artur Nogueira tem início nesta segunda-feira, dia 13

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, informa que no dia 13 de janeiro, às 19h no Ginásio Maurício Sia, será realizada a abertura do Campeonato de Futsal Verão 2020 (masculino e feminino) – 1ª e 2ª divisão.

Os jogos da abertura serão entre Roma x Unidos Sacilotto e Jatobá x Juventude no masculino. Já o futebol feminino faz sua abertura no dia 15, quarta-feira, a partir das 21:00h, com o jogo entre Real Futsal e Poderosas F. C.

Segundo o secretário de esportes e lazer Alexandre Chichurra, “o campeonato já faz parte da tradição de nossa cidade, a expectativa é de que tenhamos o ginásio lotado e com uma torcida vibrante em todos os dias dos jogos”.