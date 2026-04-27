Campinas é alvo de operação contra organização criminosa infiltrada em prefeituras

Prefeitura de Campinas informa que não há envolvimento institucional e que colabora com as investigações

Campinas está entre as cidades alvo da Operação Contaminatio, deflagrada nesta segunda-feira (27) pela Polícia Civil de São Paulo, que investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de se infiltrar em prefeituras para lavar dinheiro.

A ação resultou na prisão de seis pessoas e no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão. As investigações apontam que o grupo utilizava estruturas ligadas a administrações públicas para dar aparência de legalidade a recursos obtidos principalmente com o tráfico de drogas.

De acordo com a apuração, há investigados com atuação em diferentes municípios, incluindo Campinas. A organização teria desenvolvido um sistema sofisticado de movimentação financeira ilícita, com tentativas de inserção em serviços administrativos e financeiros ligados a prefeituras.

As investigações são um desdobramento da Operação Decurio, realizada em 2024, quando foram apreendidos dispositivos eletrônicos que revelaram o funcionamento do esquema. A partir disso, os policiais identificaram estratégias para lavagem de dinheiro e ampliação das atividades criminosas.

Outro ponto identificado foi a tentativa de utilização de uma estrutura financeira para operar serviços municipais, como emissão de boletos e gestão de receitas, o que poderia permitir a circulação de dinheiro ilícito dentro de operações oficiais.

Em nota, a Prefeitura de Campinas informou que não há envolvimento institucional com os fatos investigados e destacou que colabora com as autoridades para o esclarecimento completo do caso.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e ativos ligados aos investigados, reforçando a atuação contra o patrimônio da organização criminosa.

Fonte: Agência SP