Campinas Innovation Week foca em IA e recebe futurista Michelle Schneider

De 9 a 13 de junho, Campinas se transforma em polo de inovação e tecnologia com a realização do Campinas Innovation Week 2025 (CIW 2025). O evento será sediado no Pátio Ferroviário, no centro da cidade, com entrada gratuita mediante inscrição.

Um dos destaques desta edição é a aplicação da Inteligência Artificial (IA) no varejo e em diferentes áreas de negócios, com uma programação que inclui palestras, painéis, oficinas e experiências práticas, distribuída em vários palcos e trilhas temáticas.

Se interessou? Então anote na agenda: na quarta-feira, 11 de junho, às 14h, no Blue Stage, a futurista e professora da Singularity University Michelle Schneider apresenta a palestra “O futuro do trabalho na era da IA generativa”, abordando tendências, impactos nas carreiras e o papel das habilidades humanas diante da automação.

Ex-executiva de empresas como Google, TikTok e LinkedIn, reconhecida como uma das Top Voices do LinkedIn, Michelle é autora do livro O Profissional do Futuro e sócia da Signal & Cipher, consultoria especializada em inteligência artificial.

Em suas apresentações, Schneider discute os efeitos da IA no trabalho, na educação e na liderança corporativa. No tema que será apresentado no CIW 2025, ela analisa como tecnologias emergentes estão redefinindo carreiras e modelos de negócio, com base em estudos de caso e estratégias de adaptação para empresas.

Ainda na quarta-feira, após a palestra de Michelle, executivos da Salesforce e de outras grandes corporações participam de painéis que mostram como a IA tem sido aplicada para otimizar processos, impulsionar vendas e desenvolver soluções personalizadas.

O CIW 2025 reunirá especialistas nacionais e internacionais, representantes de empresas de tecnologia, startups, investidores, pesquisadores e gestores públicos. A proposta é abordar a IA de forma transversal, com foco em inovação nos negócios, futuro do trabalho, varejo, educação e comunicação.

Confira a programação completa e garanta sua participação gratuita pelo site:

www.campinasinnovationweek.com.br

Sobre o CIW 2025

O Campinas Inovattion Week tem a realização da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e execução da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A Correalização é do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI), Fundação Fórum Campinas, 100 Open Startups e Venture Hub.