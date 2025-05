Artur Nogueira realiza 11º Encontro Off Road com adrenalina, música e ação beneficente

Evento gratuito acontece de 16 a 18 de maio no Balneário Municipal, com atrações para toda a família

Entre os dias 16 e 18 de maio, o Balneário Municipal de Artur Nogueira será palco do 11º Encontro Off Road, evento que combina aventura sobre rodas, shows ao vivo e solidariedade. A entrada é gratuita, e toda a arrecadação será destinada à Apae (Associação de Pais e Alunos Excepcionais) da cidade.

Organizado pela equipe Tatu de Chuteira com apoio da Prefeitura Municipal, o encontro faz parte do calendário oficial da cidade e movimenta moradores, visitantes e o comércio local com uma programação variada e inclusiva.

As atividades começam na sexta-feira (16), das 18h às 23h; continuam no sábado (17), das 11h à meia-noite; e encerram no domingo (18), das 7h às 19h. O público poderá curtir shows musicais à noite, área de alimentação, espaço kids, exposições e área de camping para os inscritos.

Voltado aos amantes de trilhas e aventura, o evento oferece pista indoor livre, arrancadão e o tradicional trilhão — este exclusivo para veículos adaptados, com categorias para veículos originais e preparados.

A segurança é prioridade: todos os participantes devem apresentar CNH válida, utilizar capacete e equipamentos de proteção e respeitar as leis de trânsito dentro do recinto.

Mais informações e inscrições podem ser feitas diretamente com os organizadores: Daniel (pista indoor e arrancadão) pelo telefone (19) 99500-5639; Fernando (trilhão) pelo número (19) 97137-0647; e Otávio (inscrições gerais) pelo contato (19) 98161-6873.

O evento reafirma o espírito solidário e a vocação de Artur Nogueira como destino para o lazer e o esporte off-road.