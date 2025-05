GCM de Santo Antônio de Posse prende homem por furto de cartão

Suspeito foi flagrado após usar o cartão da vítima para realizar compras no comércio local

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (14), um homem suspeito de furto no bairro Pedra Branca. O crime ocorreu por volta das 11h15 e envolveu o subtração de um cartão de crédito que foi posteriormente utilizado para realizar compras no município.

De acordo com a GCM, a equipe Charlie foi acionada após a vítima relatar que havia deixado cair seu cartão de crédito dentro de um estabelecimento comercial. Imagens e testemunhas confirmaram que um homem, identificado pelas iniciais E., recolheu o cartão do chão e se evadiu do local, utilizando-o em seguida para compras indevidas.

A equipe localizou o suspeito em frente à sua residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi detido. Com o indivíduo, os agentes encontraram o cartão da vítima. Durante a abordagem, ele confessou a autoria do furto.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu à disposição da Justiça.