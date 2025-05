Santo Antônio de Posse amplia cuidado a crianças com TEA

Núcleo especializado oferece atendimento gratuito e passa por expansão diante da alta demanda

Referência no atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento, o Núcleo de Atenção Psicossocial Referenciado – NAPr – tem se consolidado como um espaço essencial no cuidado especializado e gratuito em Santo Antônio de Posse.

Localizado ao lado do Ambulatório Municipal, o núcleo oferece acolhimento e acompanhamento a partir de encaminhamentos realizados pelas unidades de saúde. Após triagem inicial, cada criança passa por uma avaliação e segue um plano terapêutico individualizado, conduzido por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psiquiatra infantil, neuropediatra, neuropsicóloga e neuropsicopedagoga.

O núcleo realiza atualmente mais de 1.200 atendimentos mensais, com uma média de 14 atendimentos por profissional ao dia. Devido à crescente demanda, o espaço passa por um processo de ampliação, que permitirá a ampliação da capacidade e maior conforto para usuários e equipe.

Para a secretária municipal de Saúde, Graziela Lima, o núcleo representa um importante marco no cuidado às famílias. “O Núcleo de Atenção Psicossocial Referenciado é um trabalho que nos enche de orgulho. Ele representa o compromisso com uma atenção mais sensível, especializada e acessível às crianças e às famílias que precisam de acompanhamento contínuo. É um espaço de cuidado, escuta e respeito.”

Com estrutura em constante aprimoramento, o Núcleo de Atenção Psicossocial Referenciado reforça a importância de um atendimento público centrado na escuta, na inclusão e no acompanhamento qualificado, promovendo dignidade e apoio real às famílias que enfrentam os desafios do neurodesenvolvimento infantil.