Campinas oferece opções de lazer para quem quer fugir da folia durante o reinado de Momo

Campinas oferece uma programação especial durante o reinado de Momo para quem quer fugir da folia. Estão entre as opções, estão os passeios gratuitos visitas ao Museu da Cidade e acesso à sala de cinema Glauber Rocha no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas para uma sessão de cinema, além da programação especial da Estação Cultura com aulas de samba rock, forró e breaking. Outra opção é programar um passeio aos parques públicos que ficarão abertos durante o Carnaval. Para quem aprecia observar os astros, o Observatório Jean Nicolini terá uma sessão nesta sexta-feira, 28 de fevereiro.

A Estação Cultura vai oferecer uma programação voltada para a dança entre o sábado, 1 de março, e a segunda-feira de Carnaval, dia 3. As atividades são gratuitas e abertas ao público em geral. Entre os estilos propostos estão samba rock, breaking, vanera paulista e forró.

No sábado, 1º de março, o espaço vai oferecer dois estilos de dança. As aulas de samba rock, vão acontecer das 15h às 19h. O ritmo mistura passos de rock anos 60 com samba e usa muitos entrelaçamentos de braços, produzindo efeitos de belos giros entre o casal. No domingo, 2 de março, com horário estendido, das 14h às 22h, o gênero samba rock volta ao espaço com show musical.

Também está na programação do sábado, 1º de março, entre 15h e 21h, a aula de breaking. A coreografia tem estilo de dança urbana, caracterizado por manobras acrobáticas, movimentos complexos e individuais.

As aulas de forró e vanera paulista serão na segunda-feira, 3 de março, das 18h às 21h. O forró, principal ritmo que embala as festas de São João no Nordeste, tem estilo marcado pelo som da zabumba, triângulo e sanfona, e é representado pela dança entre casais, que com corpos colados arrastam os pés no chão. Já a vanera é um estilo de dança que vem do Vanerão, dança típica do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, sofreu mudanças em sua maneira de dançar com muita influência do Forró, Zouk e Sertanejo Universitário, se tornando a Vanera Paulista.

Museus

Próximo a Lagoa do Taquaral, o Museu da Cidade vai abrir na sexta-feira, 28 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e no sábado, dia 1º de março, das 10h às 14h. Os visitantes terão oportunidade de se encantar com a exposição “Arte Campineira – o carnavalesco, pintor e teatrólogo Carlito Maia”. A mostra, na Casa de Vidro, apresenta fantasias de Carnaval criadas e usadas por Carlito Maia, figura icônica dos bailes de gala de Campinas nas décadas de 1950 e 1960, e resgata a tradição carnavalesca da cidade. O Museu da Cidade está nas redes sociais: @museudacidadecampinas.

A sala de cinema Glauber Rocha, que fica no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas, no Palácio dos Azulejos, no centro da cidade, vai oferecer sessões do cineclube. Serão duas sessões por dia, às 16h e 19h30, entre a sexta-feira, 28 de fevereiro, e o domingo, 2 de março. Entre segunda-feira, dia 3, e a quarta-feira de cinzas, 5, as sessões serão às 19h30. A sala de cinema é refrigerada com ar-condicionado e possui 72 lugares. A entrada é de graça. Confira a programação completa abaixo. Siga o MIS pelas redes sociais: @mis.campinas.

Observação dos astros

O Observatório Municipal de Campinas “Jean Nicolini” estará aberto na sexta-feira, 28 de fevereiro, das 18h às 21h. Os visitantes poderão conferir o fenômeno do “Alinhamento dos Planetas”. Acompanhados por uma equipe técnica as pessoas terão oportunidade de visualizar os planetas por meio do telescópio e a olho nu. Poderão ser observados Júpiter, Marte e Vênus; Saturno; Mercúrio e Netuno; as Constelações de Verão: Peixes; Áries; Gêmeos; Erídano; Órion (As Três Marias) Nebulosa de Órion; entre outras.

O espaço fica no Pico das Cabras, no Distrito de Joaquim Egídio, com acesso por uma estrada de terra. Os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada). O pagamento tem que ser feito em dinheiro. A bilheteria fecha às 20h30.

Parques e bosques

Campinas conta com 25 parques públicos, com estrutura para caminhadas, piqueniques e, em alguns casos, até academia a céu aberto. O Bosque dos Jequitibás, vai funcionar, excepcionalmente, na segunda-feira, 3 de março, e ficará fechado na quinta-feira, dia 6 de março, para manutenção do local.

O Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Públicos, estará atento ao volume de chuva. Caso os índices ultrapassem os 80 milímetros, os parques são fechados para minimizar riscos aos visitantes. Para conferir os endereços dos parques e bosques da cidade, acesse o link: https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos/pagina/parques-e-jardins-dpj-.