Alunos de Estiva Gerbi participam de atividade educativa com a GCM por meio de projeto do Sicredi

Iniciativa integra o Projeto União Faz a Vida e promove aproximação entre estudantes e serviços públicos

Na manhã desta terça-feira (13), alunos do 6º ano A da Escola Evaldo José Zenari, em Estiva Gerbi (SP), vivenciaram uma experiência educativa e cidadã por meio do Projeto União Faz a Vida (PUFV) — uma iniciativa do Banco Sicredi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal.

A atividade foi promovida com o apoio das Secretarias de Educação e de Segurança, e proporcionou aos estudantes uma visita à sede da Guarda Civil Municipal (GCM). Acompanhados da professora Gabriela Barros, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da corporação, esclarecer dúvidas e entender de perto o papel dos agentes de segurança no município.

A ação teve como objetivo ampliar o conhecimento dos estudantes sobre os serviços públicos, promover valores de cidadania e reforçar o respeito às instituições que atuam para o bem coletivo.

Segundo a Prefeitura de Estiva Gerbi, ações como essa fortalecem o vínculo entre a comunidade escolar e os órgãos públicos, além de contribuírem para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos.