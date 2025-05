Autocuidado masculino: por que os homens estão investindo mais em si mesmos?

(Créditos: Prostock-Studio / iStock)

O boom do autocuidado reflete uma mudança cultural: eles querem se sentir bem, confiantes e saudáveis, sem medo de julgamentos

O autocuidado masculino, antes limitado a um sabonete qualquer e a um dia na barbearia, agora é um movimento, cheio de cuidados com a pele, fragrâncias e até atividades focadas no bem-estar. Esse novo momento está quebrando tabus antigos, mostrando que se sentir bem, confiante e saudável não depende de gênero. Vamos explorar o que está por trás dessa mudança e como ela está mudando o dia a dia dos homens.

Adeus aos preconceitos

Houve um tempo em que falávamos de cuidados pessoais para homens levantando as sobrancelhas. Perfume? Só se fosse loção pós-barba. Creme facial? Nem pensar. Mas o cenário mudou. Um relatório de 2024 do Mercado e Consumo mostrou que o segmento de beleza masculino cresceu 39%, buscado por uma geração que vê o autocuidado como saúde, e não como vaidade.

Jovens, pais, profissionais: todos estão entrando na onda, inspirados por atletas, atores e até amigos (e ainda bem). É como se, de repente, todo mundo percebesse que cuidar da pele ou da mente é tão natural quanto malhar ou comer bem.

Hábitos que fazem a diferença

O autocuidado masculino não é sobre ser vaidoso da noite para o dia. São pequenos passos que trazem grandes resultados. Muitos homens já lavam o rosto com sabonetes específicos e passam protetor solar, protegendo a pele do sol e da poluição. Hidratar o corpo com um creme simples virou rotina para quem quer evitar aquela sensação de pele seca. E, claro, tem as fragrâncias, que entraram de vez na jogada.

A preferência dos homens: perfumes

Se tem algo que eleva o astral masculino, é estar cheiroso e “marcando presença”. Hoje, fragrâncias nacionais e internacionais fazem parte da rotina de muitos homens, em um cenário em que o cuidado com a saúde vai além da alimentação e dos exercícios.

O perfume é como uma dose de confiança em um frasco. Perfeito para o trabalho, para uma saída com amigos ou para um encontro, o clássico perfume Invictus, por exemplo, tem aquele cheiro que faz as pessoas virarem a cabeça e perguntarem: “que perfume é esse?”. Escolher uma fragrância assim é mais que um detalhe: tem a ver com personalidade.

O legal é que não precisa ser complicado. É um hábito rápido, mas que muda o jeito como se encara o dia. Junto de uma pele hidratada ou de um momento de autocuidado, o perfume compõe uma parte importante do bem-estar.

Um movimento que não para

Esse novo jeito de se cuidar está ganhando força, e os números comprovam: o mercado de produtos masculinos, de cremes a fragrâncias, deve crescer ainda mais em 2025. Marcas estão lançando linhas pensadas para os homens, com embalagens práticas e fórmulas dedicadas ao público masculino. Mas o que realmente faz esse movimento especial é a liberdade que ele traz. Os homens estão se permitindo experimentar, testar um hidratante, escolher um perfume ou até fazer yoga, por exemplo, sem medo de julgamentos, quebrando tabus e saindo da “caixa” que a sociedade moldou.

Comece do seu jeito

O autocuidado masculino é sobre encontrar o que te faz bem e botar em prática. Pode ser borrifar o seu perfume preferido antes de sair, passar um creme depois do banho ou algo que faça você se sentir bem. Então, que tal tentar? O mundo está mudando, e cuidar de si nunca foi tão normal.