Mostra busca conscientizar sobre saúde íntima e dignidade menstrual de mulheres em situação de rua

O Instituto Flor, fundado pela fotógrafa Camila Lima, traz ao Paço Municipal a exposição fotográfica “Elas também menstruam” com o intuito de trazer a atenção sobre as dificuldades e necessidades de higiene para mulheres em situação de rua, buscando a dignidade menstrual. A exposição abre no dia 26 de maio, segunda-feira, às 10h, e vai até dia 30 de maio, sexta-feira.

A exposição tem como objetivo conscientizar sobre a pobreza menstrual e saúde íntima, e também arrecadar itens de higiene, como absorvente, sabonete, creme dental e escova, desodorante, shampoo e condicionador. A arrecadação acontece durante o tempo da exposição.

O Instituto Flor age desde 2021 através de ações sociais, onde entregam kits de higiene para mulheres em situação de rua e realizam palestras para conscientizar e ajudar mais mulheres. Desde 2021, o Instituto já entregou mais de 43 mil kits de higiene, alcançando mais de 1.600 mulheres.

O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas

Serviço

Datas e horários:

Abertura dia 26/05 às 10h

Seg a sex, 8h às 17h

Local: Paço Municipal

Endereço: Av. Anchieta, 200, Centro

Entrada gratuita