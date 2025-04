Campinas sedia principal feira de turismo do interior paulista A 47ª Abav Travel SP reúne agentes de viagens, destinos nacionais e internacionais e marcas globais nos dias 9 e 10 de abril, no Royal Palm Hall

Campinas será a vitrine do turismo nacional e internacional nos dias 9 e 10 de abril. Alguns dos mais importantes fornecedores da indústria turística trarão suas novidades para a 47ª Abav Travel SP, que acontecerá no Royal Palm Hall, das 9h às 19h, promovida pelo capítulo São Paulo da Associação Brasileira das Agências de Viagens. Com 5 mil metros quadrados de exposição — 40% a mais que em 2024 —, o evento de negócios reunirá, em sua maioria, agentes de viagens do interior do Estado de São Paulo, o segundo maior polo emissor de turismo do País, à frente inclusive do Rio de Janeiro. Todos buscarão as novidades disponíveis para os turistas a partir da sexta-feira (11), entre destinos nacionais e internacionais, hotelaria (resorts), companhias aéreas, cruzeiros marítimos, locadoras e meios de transporte, operadoras, entre outros. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Segundo dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), o turismo no Estado seguirá sua trajetória de crescimento em 2025, com previsão de um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 340 bilhões, representando uma alta de 3,65% em relação ao ano anterior e a geração de 33 mil empregos diretos. A projeção é de que 51 milhões de turistas circulem pelo Estado, sendo 48,5 milhões domésticos e 2,5 milhões internacionais, com a região de Campinas como um dos grandes polos de atração.

Sempre atento ao mercado brasileiro e, em especial, ao do Estado de São Paulo, os Estados Unidos terão pela primeira vez um espaço exclusivo no evento, com a presença dos principais receptores do turismo brasileiro: Disney, Kissimmee e Visit Florida. O Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA (NTTO) estima que o país receberá 77,1 milhões de visitantes internacionais em 2025, o que representa um aumento de 6,5% em relação a 2024. Em 2026, a previsão é de que 85 milhões de visitantes desembarquem nos EUA, superando os níveis pré-pandêmicos. O Brasil está entre os 10 maiores emissores de turistas para os Estados Unidos. Em 2025, a expectativa é de um crescimento de 9,1% no número de visitantes brasileiros, totalizando pouco mais de 2 milhões. Em 2026, o número deve ultrapassar 2,3 milhões.

Entre os destinos nacionais, o destaque vai para o Nordeste brasileiro, tradicionalmente um dos preferidos dos turistas. Sete dos nove estados da região estarão presentes com estandes próprios. Outros destinos nacionais confirmados são: Andradas (MG), Campinas (SP), Campos do Jordão (SP), Ceará (CE), Estado da Bahia (BA), Estado de Alagoas (AL), Estado de São Paulo (SP), Estado do Espírito Santo (ES), Extrema (MG), Foz do Iguaçu (PR), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Rio Grande do Norte (RN) e São Luís (MA)

Entre as companhias aéreas participantes estão: Air France, Azul, Copa Airlines, Delta, Gol, KLM e Latam. A Abav Travel SP também seguirá promovendo ações de sustentabilidade, como a neutralização de carbono. A novidade deste ano é que os estandes serão feitos em tecido, que posteriormente serão doados ao Grupo Primavera. A organização, com sede no Jardim São Marcos, em Campinas, apoia e acolhe crianças e adolescentes de seis a 18 anos, oferecendo programas educacionais, culturais e profissionais.

A programação da 47ª Abav Travel SP contará com palestras e painéis profissionais durante a manhã e com a feira de turismo das 14h às 19h. Também haverá palestras com Juliana Rosa e Nando Monteiro sobre “O poder do pertencimento”, além de painéis como “NDC em Foco: painel do Comitê de Tecnologia – Parte 2” e “Elas Movem o Turismo: Liderança Feminina no Setor”. No dia 10 de abril (quinta-feira), estão previstas palestras com Rafael Cortez e Leo Chaves, além do painel “As agências precisam de mais leis que as protejam?”.

Serviço:

Evento: 47ª Abav TravelSP

Data: 9 e 10 de abril

Horário: das 9h às 19h

Local: Royal Palm Hall, Campinas

Inscrições: exclusivas para agentes de viagens, gratuitas pelo site www.abavtravelsp.com.br