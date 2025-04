Conheça as candidatas do Miss Universe Artur Nogueira 2025

São 16 candidatas que disputarão o título no dia 30 de abril, às 20h, no Ginásio Maurício Sia

O desfile mais aguardado do ano já tem data marcada e promete encantar o público nogueirense. As candidatas ao Miss Universe Artur Nogueira 2025 foram selecionadas e se preparam para brilhar na passarela.

A cerimônia, que celebra não só a beleza, mas também o carisma e a autenticidade das participantes, acontece no dia 30 de abril (quarta-feira), às 20h, no Ginásio Maurício Sia. O concurso faz parte da programação especial dos 76 anos do município.

Tatiane Godoy, Miss Universe Artur Nogueira 2024, passará a coroa na grande noite. Larissa Helena, miss aclamada e que conquistou o 3º lugar no Miss São Paulo 2025, também é presença confirmada.

“O Miss é mais do que um concurso de beleza. Ele é uma oportunidade para nossas jovens se destacarem, fortalecerem a autoestima e representarem com orgulho a nossa cidade. Estamos celebrando a 25ª edição de um evento que se consolidou como uma tradição em nossa cidade, e tenho certeza de que esta será uma das edições mais memoráveis”, destacou o prefeito Lucas Sia (PL).

A grande vencedora terá a honra de representar Artur Nogueira em competições estaduais, como o Miss São Paulo, com possibilidade de seguir rumo ao Miss Brasil. Além do prestígio, a candidata que conquistar o título levará para casa um cheque de R$ 3 mil.

O evento é organizado pelo missólogo e promotor de eventos Paulinho Munhoz, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das Secretarias de Cultura & Turismo e de Comunicação.

CONHEÇA AS CANDIDATAS

Alice Sofia de Lima Barbosa

19 anos

Auxiliar de escritório

Gosta de ler e ouvir músicas

Instagram: @alicesofiaz

Allana Planche de Sousa

19 anos

Secretária de escritório de advocacia

Gosta de ler e dançar

Instagram: @allanaplanche

Ana Carolina Camargo dos Santos

28 anos

Vendedora

Gosta de fotografar

Instagram: @anaacamarggo

Ana Letícia Santos da Silva

22 anos

Controladora de acesso

Gosta de dançar, ler e viajar

Instagram: @leticinha_santos_019

Brenda Martins Tetzner

22 anos

Analista de marketing

Gosta de andar a cavalo e ficar com a família

Instagram: @brendamtetzner

Cosmelita Silva Lopes

50 anos

Funcionária pública

Gosta de estudar matemática, curtir a família e dançar piseiro

Instagram: @cosmelitalopesdias

Fernanda Almeida da Silva

33 anos

Trancista

Gosta de ler e escutar música

Instagram: @fernanda_aflor

Gabriela Helena da Costa

25 anos

Engenheira civil

Gosta de malhar, participar do Clube de Leitura, Letras e Latte, viajar, descobrir bons restaurantes e comidas típicas

Instagram: @_gabi___costa_

Isabela Gabrielle Alves dos Santos Ferreira

20 anos

Estagiária de Psicologia

Gosta de cozinhar

Instagram: isabela.gabrielle.5832

Mireli Jhenifer Nunes da Silva

25 anos

Auxiliar de produção, cabeleireira e lash designer

Gosta de viajar e tirar fotos

Instagram: @mireliijhenifer

Rebeca Costa de Oliveira

21 anos

Nail designer

Gosta de viajar e ficar com a família

Instagram: @rebeca_costa019

Samyra Graciliano Farias

23 anos

Estudante de nutrição

Gosta de viajar, conhecer culturas diferentes, ler e ouvir música

Instagram: @samyra_fariass

Tamires Godinho da Silva

25 anos

Auxiliar de serigrafia

Gosta de ficar com a família e passear

Instagram: @tamyrocha18

Thailiane Meiriele Dias Tagliare

18 anos

Embaladeira (Teka Tecelagem)

Gosta de ficar com a família e passear

Instagram: @thailianetagliari_

Tifany Silva

24 anos

Esteticista

Gosta de caminhar e viajar

Instagram: @tifany_silvaa

Yasmin de Jesus Teixeira

19 anos

Operadora de máquina

Gosta de viajar e ler

Instagram: @yasminalmeida