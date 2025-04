Reunião dia 24 na ACE apresenta a NR-1 e sua exigências com saúde mental dos funcionários

Atividade gratuita para associados, inscrições terminam dia 22

Você já ouviu falar na NR-1, a Norma Regulamentadora nº 1? Com previsão de entrar em vigor no dia 25 de maio, e atualizada em 2024, a NR-1 traz exigências para as empresas quanto à saúde mental dos funcionários.

Assunto importante e que influenciará na rotina das empresas de qualquer porte, a Norma vai ser o assunto do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial da ACE Holambra no mês de abril. A atividade será no dia 24, das 8 às 9 horas, para associados: proprietários, gestores de recursos humanos e setores jurídicos, além de gerentes, são os principais convidados da atividade.

Gerenciamento de riscos

De acordo com o advogado, Alfredo Rossi Ferreira, que vai conduzir a reunião e explicar o tema, a NR-1 estabelece a obrigatoriedade de as empresas incluírem a gestão de riscos psicossociais em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). A exigência visa identificar, avaliar e controlar fatores como estresse, assédio e sobrecarga de trabalho, que impactam diretamente na saúde mental dos trabalhadores.

As inscrições para a reunião vão apenas até o próximo dia 22, pelo WhatsApp da Associação Comercial: 9 9994-2711.

“Esclarecer e orientar”

Como sempre acontece, após a explanação do advogado, os participantes poderão discutir o tema com o especialista, esclarecendo dúvidas e recebendo orientações. “Esclarecer os nossos associados sobre assuntos burocráticos que interferem na vida das empresas é justamente a função do Grupo de Estudos”, fala a gerente Suzi Celegatti.

Criado em 2024, o Grupo trata de um assunto diverso por mês, de interesse dos associados, sempre com a presença de advogados orientando as empresas. Atividade gratuita exclusiva para pessoas jurídicas vinculadas à Associação Comercial.