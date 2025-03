‘MAS POR QUE CAZUZA? O MUSICAL’ CHEGA AO TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA NESTE FIM DE SEMANA

Neste fim de semana o Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, receberá o espetáculo “Mas Por Que Cazuza? O Musical”, uma produção da CM Produções Artísticas que promete emocionar o público ao recontar a história do icônico cantor e compositor Cazuza.

O evento é beneficente e, para prestigiar o espetáculo, basta doar 1 litro de leite (caixinha). A troca do ingresso será realizada na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada sessão. A classificação etária do musical é 14 anos. O evento conta com o apoio cultural da Prefeitura de Jaguariúna e da Secretaria Municipal de Cultura.

Com sessões marcadas para sábado, dia 29, às 20h, e domingo, dia 30, às 19h, o musical traça a trajetória de Agênor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, através de suas canções marcantes e de sua intensa história de vida. Durante 90 minutos, o público poderá reviver os momentos mais emblemáticos do artista, que marcou gerações com sua personalidade rebelde, sua poesia e sua música atemporal.

Com um repertório composto por mais de 12 canções, o musical apresenta hits que atravessam décadas e ainda emocionam os fãs, como “Exagerado”, “Codinome Beija-Flor” e “Ideologia”. Além de sua música, a peça também destaca a personalidade polêmica e autêntica de Cazuza, abordando sua luta contra o HIV e sua coragem ao enfrentar os desafios impostos pela sociedade da época.