Campinas terá mais de 100 atletas nos Jogos Abertos do Interior

Campinas terá mais de 100 atletas competindo nos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni, em São José do Rio Preto. A competição, que está em sua 86ª edição terá mais de 6 mil atletas de 131 cidades do interior paulista. Os esportistas da delegação campineira vão representar a cidade em sete modalidades diferentes: boxe, natação, taekwondo, tênis de campo, vôlei de praia, tiro ao alvo e basquete 3×3.

Conhecido como a “Olímpiada Caipira”, os Jogos Abertos do Interior se destacam pelo grande número de atletas, municípios participantes, técnicos e dirigentes, considerado o maior evento esportivo da América Latina, segundo o Guiness Book. São 27 modalidades esportivas diferentes disputadas no evento, nas categorias maculino e feminino, e duas categorias livres.

“Os Jogos Abertos do Interior têm uma importância muito grande. É a maior competição em número de atletas das cidades da América Latina, por isso é sempre um privilégio poder participar e levar nossos competidores para representar nossa cidade. A competição também é um espelho para os esportistas mais jovens terem motivação para competir em um nível maior, inclusive em nível nacional”, destaca o chefe da delegação, professor Edson Queiroz.

Os atletas campineiros foram selecionados para participar do torneio de acordo com sua classificação nos Jogos Regionais, disputado em Bragança Paulista, no mês de julho. O primeiro e o segundo colocado de cada modalidade disputada nos Jogos Regionais alcançaram sua classificação para a disputa dos Jogos Abertos do Interior.

Além dos sete esportes em que os atletas do município vão competir, Campinas teve outras modalidades que foram classificadas para o torneio, como o futsal, com o Pulo Futsal, o basquete sub-21 do Clube Regatas e o basquete feminino da Unimed. Os clubes optaram por não ir a São José do Rio Preto, pois a temporada de 2024 já terminou para esses times, sendo opcional a participação deles.

A classificação final dos Jogos é uma somatória da pontuação que todas as modalidades fazem durante o torneio, pontuando do primeiro ao oitavo colocado por categoria. Campinas registrou bons resultados nos últimos torneios esportivo e a expectativa é manter o bom desempenho. Nos últimos Jogos Regionais, o município ficou no terceiro lugar geral, enquanto nos Jogos Abertos do Interior do ano passado, a cidade terminou como décima colocada no ranking geral.