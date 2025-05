Cardeal norte-americano Robert Prevost é eleito novo papa e adota o nome de Leão XIV

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (8) após saída da fumaça branca no segundo dia de conclave

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (8) o novo líder da Igreja Católica: o cardeal norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito pontífice e escolheu o nome de Papa Leão XIV. A confirmação foi feita após a tradicional fumaça branca surgir da chaminé da Capela Sistina, indicando o consenso entre os 133 cardeais reunidos em conclave.

O resultado da eleição ocorreu no segundo dia de votações, após a terceira rodada realizada nesta quinta. O nome do novo papa foi proclamado da sacada da Basílica de São Pedro pelo cardeal Dominique Mamberti, seguindo a tradição do “Habemus Papam”, que emocionou milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Natural de Chicago, nos Estados Unidos, Leão XIV se torna o primeiro papa norte-americano da história da Igreja Católica. Conhecido por sua atuação pastoral e administrativa, Robert Prevost já havia ocupado importantes cargos no Vaticano, incluindo a chefia do Dicastério para os Bispos.

Ao surgir na sacada, o novo papa abençoou a multidão e dirigiu suas primeiras palavras aos católicos do mundo inteiro.

Foto Reprodução Vatican News