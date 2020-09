Canal 1 (sábado – 12/09/2020)

Veteranos da nossa televisão merecem a nossa reverência

A renovação, em todos os setores, com critérios e cuidados, sempre será indispensável, mas também sem nunca menosprezar a experiência.

No quadro de autores da TV Globo foram vários os valores lançados nesses últimos anos. E em uma quantidade até surpreendente, a partir do instante em que Silvio de Abreu assumiu a direção da sua teledramaturgia.

Porém, lá e em outras tantas TVs, ainda são importantes, imprescindíveis até, os serviços daqueles com mais anos de estrada.

Por exemplo agora, nesta parada obrigatória da pandemia e quando houve a necessidade de se apelar para a certeza, foram escolhidos trabalhos dos consagrados Aguinaldo Silva e Walther Negrão, assim como será de Glória Perez a substituta de “Fina Estampa”. Nada mais lógico.

Um outro fenômeno a ser considerado, no mesmo período, foi o sucesso alcançado pela quarta reprise de “A Escrava Isaura” na Record. Uma produção de 2004 que atingiu índices absurdos, e dirigida por ninguém menos que Herval Rossano, que a Globo, um dia, aposentou.

No momento em que a televisão brasileira se aproxima dos seus 70 anos, também é necessário reconhecer o talento e a importância dos seus profissionais em todos os tempos. E como eles continuam sendo indispensáveis.

(Crédito João Miguel Júnior)

TV Tudo

Curiosidade

A vilã Sofia, responsável por atormentar Eliza (Marina Ruy Barbosa) e que muitos, por causa do isolamento e outros fatores, só estão conhecendo agora na edição especial de “Totalmente Demais”, é vivida por Priscila Steinman(foto).

Que também é autora e vai assinar a próxima “Malhação”, ao lado de Márcia Prates.

(crédito Renato Rocha Miranda)

Outra de “Malhação”

Antes previsto para janeiro, o início de gravações de “Malhação: Transformação” agora está previsto para março ou abril. Tudo vai depender de outras prioridades, como as chamadas “novelas de cima”.

Até a surpresa, “Pantanal”, poderá influenciar, pois terá prioridade absoluta no elenco.

Ratinho normal

O SBT vai transmitir a “Libertadores”, sempre às quartas-feiras, já a partir desta próxima.

Mas o “Programa do Ratinho” não deixará de ser exibido. Irá ao ar depois do futebol, com duração um pouco menor.

Bateu de frente

O grande problema do Ratinho, a partir desta semana que vai terminando, atende pelo nome de “Fazenda”.

A Record está colocando, todos os dias, o dobro de audiência em cima do SBT.

Divisão

Ainda sobre a cobertura da Libertadores no SBT, para esta próxima quarta-feira, divisão de rede, serão transmitidos dois jogos.

Bolivar e Palmeiras para todo o Brasil menos Porto Alegre que vai ver Universidade Católica versus Grêmio.

Desfalcado

Nesses últimos anos, coube ao BandSports transmitir todos os torneios de tênis da série Masters 1.000 com exclusividade. E foi o que sustentou a sua programação esportiva, em se tratando de eventos.

Só que a partir de 2021, esse pacote inteiro será da ESPN.

Onça no telhado

Numa postagem de Vanessa Giácomo no Instagram, Elizabeth Savala escreveu assim para a amiga: “Com cara de mulher onça”.

Tudo a ver com a possibilidade de Vanessa ser a próxima Juma Marruá.

A propósito

Responsável pela adaptação de “Pantanal” na Globo, Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, tem tudo para emendar um trabalho no outro, em diferentes horários.

O remake que deverá ter Vanessa Giácomo como Juma Marruá está previsto para estrear no segundo semestre de 2021 e, depois, “O Arroz de Palma”, em 2023, na faixa das 18h.

Reportagem

No “Domingo Espetacular”, da Record, uma matéria especial sobre a rota de ataques a carros-fortes nas estradas brasileiras. São surpreendentes os depoimentos e a violência instalada.

No mesmo programa, uma entrevista com Marcello Camargo, filho da Hebe, dizendo porque não pode se calar diante do que a série da Globo vem apresentando. Amanhã, 19h45.

Bate – Rebate

· “Roda Viva”, da Cultura, confirmando a entrevista com Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, na segunda-feira, 22h.

· Na Rede TV!, internamente , o dia 21 continua sendo a data da estreia do novo programa do Luís Ernesto Lacombe…

· … Mas isso não vai acontecer. Talvez em outubro…

· … A ideia é um mesão, com ele, Lacombe, outras duas pessoas da Rede TV! e convidados.

· No seu programa da rádio Bandeirantes, neste sábado, 10h, Catia Fonseca terá Tiago Abravanel como convidado.

· Na segunda-feira, 7h45, a TV Brasil inicia a exibição da animação “O menino que engoliu o sol”, inspirada na obra do poeta Manoel de Barros.

· … São 13 episódios, com narração de Ney Matogrosso.

· Sem maiores precipitações, “Amor de Mãe” vai seguindo com as suas gravações nos Estúdios Globo…

· … Estão todos convencidos que há tempo suficiente para gravar as cenas dos 23 capítulos restantes…

· … E para exibição só no ano que vem.

C´est fini

A Globo trabalha com dois cenários para a reestreia de “Salve-se Quem Puder”.

Fim de janeiro, se as gravações correrem como se espera. Ou, então, março, se os prazos não puderem ser cumpridos por qualquer motivo. A lentidão, no caso, se deve ao rigoroso protocolo adotado pela emissora.