Canal 1 (segunda-feira – 28/09/2020)

Pandemia obriga Globo a mudar formato do “Show da Virada”

A Globo está confirmando a gravação do “Show da Virada”, em um formato diferente, dentro do chamado “novo normal” e sem presença de público, agora em novembro.

Os artistas que irão participar começaram a ser avisados na semana passada, sabendo que o programa irá obedecer, obrigatoriamente, um esquema bem diferente.

Nada de externas e uma necessária divisão dos trabalhos.

Algumas das bandas e cantores convidados serão chamados para gravar nos próprios estúdios da Globo, enquanto outra parte entrará por meio de lives, um recurso tão recorrente nos tempos de pandemia.

Dividir o “Show da Virada” entre presencial e participações remotas foi a solução encontrada para manter o formato em pé, na grade especial de fim de ano.

E adequando-se, naturalmente, ao momento em que o distanciamento ainda é necessário e aglomerações não são permitidas.

Ivete Sangalo, não mais integrante do “The Voice”, ainda não tem presença confirmada no “Show da Virada”, mas fará o “Criança Esperança”.

(Crédito Victor Pollak)

TV Tudo

Possibilidades

Roberto Cabrini deve continuar apresentando o “Conexão Repórter” até o final de outubro, quando irá vencer o seu contrato com o SBT.

Por enquanto, mesmo admitindo contatos, ele ainda não negocia com outra emissora.

Mesma situação

A situação do Cabrini é semelhante a de Rachel Sheherazade. Ela também continuará apresentando o “SBT Brasil” até o final do próximo mês.

E também não acertou nada até agora sobre o futuro.

Terror

O momento no jornalismo do SBT já é dos mais complicados.

E, como se não bastasse, figuras de lá de dentro estão espalhando informações que só tumultuam ainda mais o ambiente. É como se a redação fosse fechar.

Ponto final

A Band tem posição firmada e não vai entrar no leilão da Sul-Americana.

Entende-se que, para a situação atual, números de jogos e horários, os campeonatos russo, alemão e italiano já bastam.

Mudança

Diante dos tantos cuidados que devem ser tomados, a Record só irá reiniciar os trabalhos de “Gênesis” na segunda quinzena do próximo mês. Não mais no dia 1º.

Os seus estúdios só serão reabertos, como aconteceu com “Amor Sem Igual”, no instante em que houver total segurança para todos.

Terminando

“Game dos Clones”, da Sabrina Sato, produção da Endemol, vai concluir as suas gravações até o dia 10.

Será disponibilizado, antes, pela Amazon Vídeo e já tem estreia confirmada na Record, dia 24 de outubro, um sábado.

Vai mudar

A Globo tem como certeza várias mudanças na sua programação para o ano que vem.

Já existem estudos em cima disso e poucos terão espaços fixos na grade. Deve crescer o número de atrações por temporada e reduzir drasticamente os custos de produção.

Quase certo

Para o começo de 2021, a Globo deve apresentar uma nova temporada do “Fora de Hora”, com Paulo Vieira e Renata Gaspar.

Isso está quase certo. Assim como, em janeiro, as exibições das séries “Os Carcereiros” e “Simonal”.

(crédito Estevam Avellar)

Datas possíveis

Ainda sobre a programação da Globo para o ano que vem, como sempre, um novo “BBB”.

E como datas prováveis de estreia, os dias 19 ou 26 de janeiro.

Pegou leve

Convidado por Paolla Oliveira, Marco Pigossi participou de uma live com a atriz na última quinta-feira, para falar sobre a volta de “A Força do Querer”.

Pegou leve. “Todas as minhas ‘lives’ deram errado”, contou Pigossi, que causou polêmica, há pouco tempo, ao criticar a reexibição de “Fina Estampa”.

Cesta

As finais da NBA movimentam a programação da Band a partir de quarta-feira e provocam alterações na grade. Sexta, não haverá a exibição do “Música na Band”.

Que volta dia 9, ao vivo, com um especial do grupo “KLB”.

Belo negócio

O Arte 1, na última segunda-feira, transmitiu o início do leilão de todo acervo da massa falida de Edmar Cid Ferreira, realizado por James Lisboa, que se encerra no próximo dia 3.

Só na primeira noite foram arrecadados R$ 16 mil, com 620 pessoas dando lances.

Bate – Rebate

· Luis Miranda vive Madame Sheila, uma socialite em quarentena, no espetáculo online que estreia quinta-feira, às 21h…

· … São oito atos, com exibição no site do Teatro Unimed.

· A partir desta terça-feira, Marcelo Tas volta a apresentar o seu “#Provoca” dos estúdios da TV Cultura.

· Na próxima sexta-feira a Record exibe o último episódio da segunda temporada do “Top Chef”.

· A atriz Pamela Tomé já é uma das certezas no elenco de “Gênesis”, da Record.

· A CNN Brasil vai exibir, nesta terça, 22h, o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump…

· … Transmissão em tempo real com a CNN e tradução simultânea…

· … A mediação será de Chris Wallace, da Fox News.

· O BandNews também acompanhará o debate, com a participação do embaixador Sergio Amaral como convidado especial…

· … E também já promete acompanhar os próximos encontros, nos dias 15 e 22 de outubro.

· Emanuel Jacobina, autor, está trabalhando numa sinopse para as 19h.

· A Globo não trabalha com qualquer previsão sobre a volta de auditório nos seus programas…

· … A tendência é que todos continuem assim, pelo menos, até o final deste ano.

· O SBT vai manter algumas pessoas da equipe do “Conexão Repórter”, mesmo após a saída de Roberto Cabrini…

· … A ideia é que elas comecem a produzir a Retrospectiva 2020.

C´est fini

A produtora LCA anunciou uma nova data, 24 de janeiro, para a estreia do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, no SBT.

E está confirmando Aline Riscado na apresentação do programa. A produção, no entanto, continua parada.