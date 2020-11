Canal 1 (terça-feira – 24/11/2020)

Volta do “Vídeo Show” tem torcida na Globo

Após as últimas mudanças anunciadas na Globo, em especial a chegada de Ricardo Waddington ao comando do Entretenimento, passou a existir uma torcida muito forte para que a situação do “Vídeo Show” possa ser revista.

E o seu fim revertido.

O programa saiu do ar em janeiro de 2019, após 30 anos de exibição, por questões de audiência. Ficava atrás da Record, perdendo com frequência para o “Balanço Geral”.

A volta do “Vídeo Show”, até por sua função estratégica, é defendida internamente, porque sempre foi um ponto de apoio importante para toda a programação da Globo, ao destacar os seus feitos e revelar um pouco da sua vida interna.

E que poderá ser agora, em um outro momento, ainda mais turbinado com as produções do Globoplay.

(Monica Iozzi, Joaquim Lopes, Giovanna Ewbank e Otaviano Costa no cenário do ‘Vídeo Show’/ crédito Tata Barreto)

TV Tudo

Mais um

Por determinação da Disney, “Fox Nitro”, programa de automobilismo, com apresentação do Flávio Gomes no Fox Sports, também será retirado do ar.

Mais um de uma lista que já é bem extensa.

Desobediência

O esvaziamento do Fox Sports, entre programas e pessoal, levanta questões muito sérias. Por exemplo: como fica a decisão do Cade que aprovou a fusão com a ESPN? A manutenção dos canais? A manutenção dos produtos e programas?

A prática tem mostrado tudo diferente. Que não está havendo esta obediência.

Gravações na França

Começaram, sábado, as gravações de “Ameaça Invisível”, nova série da Record, na França.

As cenas contam com a participação dos atores Sílvia Fagundes e Sandro Dourado, intérpretes de Marie Durand, engenheira geneticista, e Mr. Noah, ex-policial da Interpol que é dono de uma empresa de escolta e segurança.

Protagonista

Já está estabelecido também que Juliana Knust fará o principal papel de “Ameaça Invisível”. Renata Aleixo, sua personagem, é uma médica infectologista de muito prestígio, com premiações nacionais e internacionais.

Trabalha em um hospital Universitário e coordena um grupo de cientistas e pesquisadores. Tem verdadeira adoração pelo trabalho e por sua missão de salvar vidas.

Crédito Instagram

Contato permanente

Diego Guebel, com passagem na casa e que hoje se dedica à produção e desenvolvimento de formatos para TVs de diversos países, entregou nas mãos do dono da Band, Johnny Saad, projetos de novos programas. Mas ninguém quer adiantar nada, por enquanto.

No passado, vale lembrar, foi ele quem trouxe e foi responsável por outros, como “CQC” e “MasterChef”.

Olha o que deu

Complicado descobrir o autor de um feito tão bestial. Só que não deu mesmo muito certo colocar o São Paulo contra o São Paulo, no mesmo horário, 16h, na tarde de domingo.

Placar: Globo, com time principal enfrentando o Vasco, 19,4 pontos. Band, Sub 20 contra o Santos, 0,7.

Mercado

Roberta Ferreira, após 19 anos de Globo, fechou com a Band há poucos dias como diretora comercial do Esporte.

Segundo se informa, ela teve participação importante no recente acordo com a Stock Car, assim como os diretores Denis Gavazzi e Rodolfo Schneider.

Animação

A Globo tem por regra nunca revelar os detalhes da sua tradicional Mensagem de Fim de Ano.

Porém, além do sistema de gravações, em casa e no estúdio, com protocolos de saúde, fala-se também que o trabalho deste ano deverá incluir “animações”. Famosos transformados em desenho.

Maratona

Depois da entrevista para o Serginho Groisman, sábado no “Altas Horas”, também está combinada uma participação da Xuxa, contratada da Record, no “Cartas para Eva”, da Angélica, no streaming, “Vai Que Cola” no Multishow e no programa da Miá Mello, “Posso Explicar”, do NatGeo.

Uma maratona.

Bate – Rebate

• O lado bom para Kallyna Sabino, que deixou a apresentação do “Jornal da Manhã” na Jovem Pan, é que agora não precisa mais acordar às 3 da madrugada…

• … A propósito da Pan, Tutinha, o dono, segue com a ideia de ter um canal no YouTube com 24 horas de jornalismo.

• Em comunicado ontem, a TV Cultura informou que o programa “Manhattan Connection” deverá fazer parte da sua grade a partir de 2021…

• … O programa se despediu domingo da GloboNews…

• … A saída também está relacionada ao processo de transformação no Grupo Globo.

• Diante das avaliações que vem sendo feitas todas as semanas, os profissionais com mais de 60 anos deverão continuar afastados das transmissões esportivas da Globo…

• … As possibilidades de voltarem a trabalhar ainda este ano se complicaram ainda mais nas últimas semanas, com o aumento de casos de Covid-19…

• … O problema é que no SporTV, por exemplo, as substituições não estão à altura de Milton Leite e J. Junior…

• … A ausência dos dois é muito sentida…

• … Ainda a propósito de SporTV, já é e será maior ainda a aposta em Everaldo Marques. E por merecimento.

C´est fini

Acaba de chegar ao Brasil o novo transmissor adquirido pela TV Cultura, da marca alemã Rodhe & Schwarz, um dos mais potentes do mundo. Com o equipamento a emissora atingirá cerca de dois milhões de novos telespectadores na Grande São Paulo. Para comemorar a conquista, a Cultura levará ao ar a primeira vinheta em SimulD da TV, roteirizada por Boni e desenvolvida pela designer Ruth Reis em parceria com a empresa Blend 3 e animação de Juan Diáz.