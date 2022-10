CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL DEJAGUARIÚNA É O SEXTO MAIS VOTADO

Com uma expressiva votação em Jaguariúna na eleição de domingo(2), o candidato a deputado estadual Junior Teixeira foi o sexto mais votado na cidade com 699 votos (2,35%). Com o total de 953 votos conquistados na região.

“Quero agradecer a todos que acreditaram no meu projeto e depositaram a confiança do seu voto”, afirma Teixeira.

Junior Teixeira ficou na frente de deputados estaduais tradicionais no número de votos em Jaguariúna.

“Acredito que a população de Jaguariúna quer um representante da cidade na Assembleia”, e ainda Junior complementa “isso se comprova com a eleição de Jonas Donizette como deputado federal”.

O ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizette, do mesmo partido que Junior Teixeira o Partido Socialista Brasileiro (PSB), conquistou 84.044 votos (0,35%) como deputado federal. “Obrigado pelo voto de confiança, nossa região segue firme e estamos juntos com o Junior Teixeira”, afirma Donizette.

Ao todo são eleitos 94 deputados estaduais de São Paulo na Assembleia Legislativa.