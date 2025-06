Judocas de Amparo conquistam pódios no Corinthians

No último fim de semana, o judô de Amparo marcou presença em dois importantes eventos realizados no Sport Club Corinthians Paulista, na capital.

No sábado (31/5), 18 atletas competiram no Open Ajinomoto de Judô da classe Aspirante. O evento foi altamente disputado, com categorias de peso que ultrapassaram 50 competidores. Apesar do alto nível técnico, dois judocas conquistaram medalhas de bronze: Yudi Yahiro, no sub-11, e Maria Clara, no sub-15. Essa conquista garante a classificação para a Fase Final do Paulista.

No domingo (1/6), a equipe SMEJ Amparo, composta por 15 judocas, competiu no Open Corinthians. O torneio contou com a presença de mais de 1800 atletas de diversos estados brasileiros. Entre os destaques, Yudi Yahiro voltou a subir ao pódio com o bronze, enquanto Manuella Freitas conquistou a medalha de prata.

As conquistas ressaltam o trabalho dedicado da equipe de judô de Amparo, que segue representando a cidade em grandes competições e fortalecendo a modalidade.